美国与加拿大经济指标预测--9月29日-10月6日****

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月29日当周
9月29日(一)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 8月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- -0.2%
个人所得(较前月) +0.3% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -- 105.9
指数变动(较前月) -0.1% +3.3%
9月30日(二)
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.9%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 持平 -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%
房价指数(较上年同期) +7.5% +8.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 62.0 64.3
1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4
10月1日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,680 1,753
1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- 338.4
再融资指数 -- 1,297.5
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加21.0 增加20.4
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.3
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +1.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.5 59.0
投入物价分项指数 57.0 58.0
就业分项指数 57.9 58.1
新订单分项指数 -- 66.7
10月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 29.8 29.3
四周均值(万人) -- 29.85
续请失业金人数(万人) 9月20日当周 243.8 243.9
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0
1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -9.3% +10.5%
耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- -18.2%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- -19.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.6%
10月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2
民间就业岗位(万个) 增加20.5 增加13.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平
政府就业岗位(万个) -- 增加0.8
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差16.0 顺差25.8
出口(亿加元) 443.5 455.4
进口(亿加元) 430.9 429.6
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6
企业活动指数 63.4 65.0
就业指数 -- 57.1
新订单指数 -- 63.8
价格指数 -- 57.7
10月6日当周
10月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因