金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.17%，报1,023.91点。
中国股市：沪综指再创19个月收盘新高，获利抛压及外盘令大盘冲高乏力
香港股市：恒生指数收于两个月低位，创逾六个月来最大单周跌幅
中国汇市：人民币收创逾半年新高，阿里巴巴IPO融资集中结汇推动
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巴西股市：Bovespa指数 涨2.23%，报57,212.38点，主要受到10月总统大选的相关揣测所激励。
拉美汇市：拉美货币走软，因担忧美国不久将升息
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南非股市：收升，结束之前连续四天的跌势，因技术面因素和欧洲股反弹提振南非股市尾盘上扬。指标Top-40绩优股指数 收升0.37%至44,507点，该指数创去年6月以来最大单周跌幅，且有可能创2011年第三季以来最大季度跌幅。综合指数 涨0.32%至44,663点。
南非汇市：兰特兑美元跌至八个月低位，因美元急升
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印度股市：收升，结束连续三天的跌势，在标准普尔将印度主权债信评等展望由“负面”上调至“稳定”后，IDFC等利率敏感类股跳涨。指标BSE指数 升0.6%，收报26,626.32点，当周跌1.7%。NSE指数 涨0.72%，收报7,968.85点，周线跌1.9%。
印度汇市：印度卢比兑美元从周五稍早触及的一个半月低点大幅反弹，因标准普尔上调印度主权评等展望，当地股市反弹也带来助益。印度卢比兑美元 收报61.14/15，周四收盘价为61.34/35。卢比盘中一低见61.62，为8月以来最低。当日卢比上涨0.3%，当周跌0.5%，为连续第三周录得单周跌幅。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.65%，报1,156.150点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.19%，报624.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.78%，报39.1765卢布；卢布兑欧元 跌1.06%，至49.6200卢布。(完) (整理 李爽 审校 张明钧)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5