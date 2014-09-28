金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.17%，报1,023.91点。

中国股市：沪综指再创19个月收盘新高，获利抛压及外盘令大盘冲高乏力

香港股市：恒生指数收于两个月低位，创逾六个月来最大单周跌幅

中国汇市：人民币收创逾半年新高，阿里巴巴IPO融资集中结汇推动

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巴西股市：Bovespa指数 涨2.23%，报57,212.38点，主要受到10月总统大选的相关揣测所激励。

拉美汇市：拉美货币走软，因担忧美国不久将升息

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南非股市：收升，结束之前连续四天的跌势，因技术面因素和欧洲股反弹提振南非股市尾盘上扬。指标Top-40绩优股指数 收升0.37%至44,507点，该指数创去年6月以来最大单周跌幅，且有可能创2011年第三季以来最大季度跌幅。综合指数 涨0.32%至44,663点。

南非汇市：兰特兑美元跌至八个月低位，因美元急升

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印度股市：收升，结束连续三天的跌势，在标准普尔将印度主权债信评等展望由“负面”上调至“稳定”后，IDFC等利率敏感类股跳涨。指标BSE指数 升0.6%，收报26,626.32点，当周跌1.7%。NSE指数 涨0.72%，收报7,968.85点，周线跌1.9%。

印度汇市：印度卢比兑美元从周五稍早触及的一个半月低点大幅反弹，因标准普尔上调印度主权评等展望，当地股市反弹也带来助益。印度卢比兑美元 收报61.14/15，周四收盘价为61.34/35。卢比盘中一低见61.62，为8月以来最低。当日卢比上涨0.3%，当周跌0.5%，为连续第三周录得单周跌幅。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.65%，报1,156.150点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.19%，报624.96点。