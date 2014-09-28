《汇市简讯》欧元兑美元走低，因亚洲盘美元全面受追捧

2302GMT

＊欧元兑美元在亚洲盘初刷新14个月低位，在1.2670下方交投，因美元有买盘追捧

* 在1.2661有支撑位，迄今低位在1.2667

* 在亚洲盘初美元兑所有货币均有买盘，因美元升值趋势根深蒂固

* 传言在1.2650之前有一些欧元/美元买兴，在该水准下方有停止单。(完)

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