更新版 1-英国金融：监管机构与六家银行就外汇调查进行和解协商-消息

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(新增细节)
* 今年可能提出集体和解方案--消息
* 各银行将面临数以亿计英镑的罚款
* 美国当局并未加入英国方面的协商
路透伦敦9月26日 - 关于涉嫌共谋操纵的外汇市场调查，英国金融监管机构已进一步与六家银行进行协商，预料集体和解对银行的罚款将接近20亿英镑(32.6亿美元)。
英国金融市场行为监管局(FCA)及相关银行亟欲就此丑闻设下停损点，这宗丑闻不但让身为全球外汇交易中心的伦敦蒙上阴影，还让英国央行也卷入其中，更打击银行业者的股价。
消息人士称，FCA与瑞银集团 、巴克莱 、汇丰控股 、苏格兰皇家银行 、摩根大通 以及花旗集团 等银行高层本周会面，讨论集体和解的可能性，各家银行的罚款将依涉案情节严重程度而定。
一名熟知内情消息人士表示，总体罚款可能在18亿英镑左右，单一银行的最高罚款则料将在3-4亿英镑，其他银行的罚款则在3亿英镑以内。
该名消息人士补充称，罚款数字还包含了提前和解的30%折扣；这次的罚款数字远高于FCA先前曾祭出的任何一次个别罚款。
率先披露和解谈判会议的Sky News指出，罚款总金额可能20亿英镑左右，最快可能在11月公布结果。
本月稍早，路透报导指出银行业者正与FCA协调和解事宜，预料将在年底达成协议。
FCA的协商谈判并未包含美国的部分，美国包括司法部在内有多个监管机构正分头进行调查。
伦敦及华盛顿的消息人士指出，预料不会达成全球性的和解，意味着美国的调查将会延续至2015年。
一名美国司法部的发言人士拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。