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债券 | 2014年 9月 29日 星期一 07:41 BJT

西班牙经济：政府调高成长率预估，尽管欧元区迟滞成长造成影响

至于2015年，目前的预测为国内生产总值(GDP)成长2%，较前次预估值1.8%上修。

“即便(欧元区)展望恶化，但对于西班牙的增长和就业预测还是有所改善，”西班牙经济部长德金多斯在内阁例行周会后对记者表示。他认为，西班牙和欧元区其它地区的经济成长有明显不同。

德金多斯预测第三季经济增长幅度与第二季相似，亦是较前季扩张0.6%，为六年来最快。

失业问题依然拖累复苏，目前西班牙失业率在欧洲仅低于希腊。政府表示，2014年失业率料平均为24.7%，低于前次预估的24.9%；2015年会下滑至平均22.9%的水平，亦低于前次预估的23.3%。

政府预计2015年底时，失业率将会降至22.2%，略低于西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)上任时的水准。(完)

(编译 李婷仪/郑茵 审校 孙茉莉)
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