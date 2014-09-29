加股业绩：黑莓减亏并预期销售上升，前景利好促股价跳涨逾4%

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
黑莓股价在多伦多证交所上涨约5.2%，报11.45加元，在Nasdaq上涨约4.6%，报10.26美元。
程守宗迅速采取行动降低成本，出售特定资产并强化公司资产负债表。他表示营收下滑的情况可能已接近尾声，预计从2015年开始料随着新产品及服务的推出而有成长。
程守宗说，他预计软件营收明年可从当前财年的约2.50亿美元增加一倍，因该公司成功赢取客户转换至设备管理平台BlackBerry Enterprise Service 10 (BES10)。
黑莓公布，到8月30日为止的第二季净损2.07亿美元，或每股0.39美元。上年同期为亏损9.65亿美元，或每股1.84美元。
第二季营收为9.16亿美元，上年同期为15.7亿美元。
不计入重整之类的一次性项目，第二季亏损为每股0.02美元，汤森路透I/B/E/S分析师按此基础的预估值为每股亏损0.16美元。
该公司认为，预计其现金余额在本季或下季都不会低于25亿美元。有些投资人很担心该公司烧钱的情况。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。