加股业绩：黑莓减亏并预期销售上升，前景利好促股价跳涨逾4%

黑莓股价在多伦多证交所上涨约5.2%，报11.45加元，在Nasdaq上涨约4.6%，报10.26美元。

程守宗迅速采取行动降低成本，出售特定资产并强化公司资产负债表。他表示营收下滑的情况可能已接近尾声，预计从2015年开始料随着新产品及服务的推出而有成长。

程守宗说，他预计软件营收明年可从当前财年的约2.50亿美元增加一倍，因该公司成功赢取客户转换至设备管理平台BlackBerry Enterprise Service 10 (BES10)。

黑莓公布，到8月30日为止的第二季净损2.07亿美元，或每股0.39美元。上年同期为亏损9.65亿美元，或每股1.84美元。

第二季营收为9.16亿美元，上年同期为15.7亿美元。

不计入重整之类的一次性项目，第二季亏损为每股0.02美元，汤森路透I/B/E/S分析师按此基础的预估值为每股亏损0.16美元。