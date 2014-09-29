欧洲经济指标预测--9月29日-10月6日****

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加8.5 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加22.5 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) 65 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 0.10 0.16 经济景气指数 100.0 100.6 工业景气指数 负5.8 负5.3 服务业景气指数 正2.5 正3.1 消费者信心指数 负11.4 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 9月 持平 正1 9月30日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +10.4% +11.0% 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -1.4% (较上年同期) -0.2% +0.7% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 -0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 99.0 99.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.2 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 8月 12.6% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.2% +3.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季终值 +1.6% +5.0% (较上年同期) +11.5% +10.6% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季终值 盈余170 盈余184.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +0.3% +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.3% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) +1.8% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0900 欧元区失业率 8月 11.5% 11.5% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.1% (较上年同期) -1.6% -1.6% 10月1日(三) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 52.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 49.4 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 48.8 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 50.3 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 50.5 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 52.5 52.5 10月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.7% 10月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 63.5 64.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.1% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 10月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 49.6 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 9月 49.4 49.4 综合PMI -- 49.1 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.4 55.4 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.8 52.8 综合PMI 52.3 52.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 59.2 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.8% 10月6日当周 10月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 8月 -- +4.6% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负9.0 负9.8 (完)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元