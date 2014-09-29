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市场报道 | 2014年 9月 29日 星期一 08:46 BJT

****欧洲经济指标预测--9月29日-10月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    9月29日当周
    
    9月29日(一)
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         8月      增加8.5   增加10.78
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                               增加22.5   增加23.45
          抵押贷款批准件数(千件)                                       65      66.569
          M4货供额(较前月)                                             --       +0.3%
    0900  欧元区企业景气指数                             9月         0.10        0.16
                经济景气指数                                        100.0       100.6
                工业景气指数                                        负5.8       负5.3
                服务业景气指数                                      正2.5       正3.1
                消费者信心指数                                     负11.4      负10.0
                消费者通胀预期指数                                     --       正6.6
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月初值     -0.1%        持平
                                  (较上年同期)                      +0.7%       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                            持平        持平
                             (较上年同期)                           +0.8%       +0.8%
    2305  英国GfK消费者信心指数                          9月         持平         正1
    
    
    9月30日(二)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 9月        +0.5%       +0.8%
                            (较上年同期)                           +10.4%      +11.0%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       8月        +0.5%       -1.4%
                      (较上年同期)                                  -0.2%       +0.7% 
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                8月         持平       -0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                                9月         99.0        99.5
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               9月      减少0.2     增加0.1
              未经季节调整失业人数(万人)                              280         290
              经季节调整失业率                                       6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                 --       290.1
    0800  意大利失业率                                   8月        12.6%       12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季终值     +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                         +3.2%       +3.2%
    0830  英国企业投资(较前季)                       第二季终值     +1.6%       +5.0%
                      (较上年同期)                                  +11.5%     +10.6%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                     第二季终值    盈余170 盈余184.95
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   9月初值      +0.3%       +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            9月初值      -0.3%       +0.2%
                                  (较上年同期)                      -0.1%       -0.1%
                HICP(较前月)                                        +1.8%       -0.2%
                    (较上年同期)                                    -0.2%       -0.2%
    0900  欧元区失业率                                  8月         11.5%       11.5%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月          持平       +0.1%
                                   (较上年同期)                     -1.6%       -1.6%
    
    10月1日(三)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                       9月          52.0        52.9
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   9月          49.4        49.8
    0750  法国Markit制造业PMI                           9月          48.8        48.8
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                       9月          50.3        50.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月终值        50.5        50.5
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                      9月          52.5        52.5
    
    10月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                   9月          +0.4%       +0.1%
               三个月房价指数(较上年同期)                            +9.7%       +9.7%
    
    10月2日(四)
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      9月          63.5        64.0
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月         -0.2%       -0.1%
                               (较上年同期)                         -1.2%       -1.1%
    1145  欧洲央行再融资利率                           10月         0.05%       0.05%
                  存款利率                                         负0.2%      负0.2% 
    
    10月3日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   9月          49.6        49.8
    0750  法国Markit服务业PMI                           9月          49.4        49.4
                    综合PMI                                            --        49.1
    0755  德国Markit服务业PMI                         9月终值        55.4        55.4
                    综合PMI                                            --        54.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       9月终值        52.8        52.8
                      综合PMI                                        52.3        52.3
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                      9月          59.2        60.5
    0900  欧元区零售销售(较前月)                        8月         +0.1%       -0.4%
                    (较上年同期)                                    +0.5%       +0.8%
    
    
    10月6日当周
    
    10月6日(一)
    0600  德国工业订单(较前月)                          8月          --         +4.6%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                    10月       负9.0        负9.8 (完)
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