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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 07:46 BJT

香港股市：港交所称证券及衍生产品市场今日将如常运作

路透香港9月29日 - 港交所 周一表示，香港交易所证券及衍生产品市场今日将如常运作。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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