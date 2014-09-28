《香港报摘》--经济日报9月29日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
* 要闻版头条：
--占中提早爆发，警方昨傍晚在金钟、中环施放数十枚催泪弹后，凌晨时分仍有几千市民，聚集金钟至湾仔一带马路，甚至伸延至铜锣湾，及九龙旺角弥敦道。港府、中环和金钟的金融企业，已准备有需要时即启动应变方案。
* 其他：
--占中启动，港股陷入大起落的政治市格局。资金倾向避险，加上美元持续强势，港股短线料相当波动，恒指或下试23,000大关的支持力度。
--旅游发展局主席林建岳建议向国家旅游局提出，容许海外旅客经香港免签证往广东省144小时，做到一程多站，便利海外旅客及吸引更多旅客来港。
--十一黄金周将至，券商料难为近月转弱的澳门博彩业，重新＂镀金＂。有分析员忧虑，在行业弱势、中介人放贷转趋审慎，10月博彩收入或按年跌达20%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5