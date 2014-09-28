《香港报摘》--经济日报9月29日

* 要闻版头条：

--占中提早爆发，警方昨傍晚在金钟、中环施放数十枚催泪弹后，凌晨时分仍有几千市民，聚集金钟至湾仔一带马路，甚至伸延至铜锣湾，及九龙旺角弥敦道。港府、中环和金钟的金融企业，已准备有需要时即启动应变方案。

* 其他：

--占中启动，港股陷入大起落的政治市格局。资金倾向避险，加上美元持续强势，港股短线料相当波动，恒指或下试23,000大关的支持力度。

--旅游发展局主席林建岳建议向国家旅游局提出，容许海外旅客经香港免签证往广东省144小时，做到一程多站，便利海外旅客及吸引更多旅客来港。

--十一黄金周将至，券商料难为近月转弱的澳门博彩业，重新＂镀金＂。有分析员忧虑，在行业弱势、中介人放贷转趋审慎，10月博彩收入或按年跌达20%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。