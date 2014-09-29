《中国报摘》--中国证券报9月29日

--央行上海总部副主任张新表示，力争年内启动自贸账户外币业务。央行已做好以自贸账户为依托，启动区内个人对外投资的筹备工作。初步的设想是，在自贸区内就业一年以上的境内个人，有合法纳税、社保记录的，可以用合法收入投资境外市场。