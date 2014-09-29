《中国报摘》--中国证券报9月29日

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 头版头条:
--国家能源局规划司有关人士表示，十三五能源规划将对国家能源布局进行优化，加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重，未来可再生能源补贴将设总额限制。
* 其他:
--央行上海总部副主任张新表示，力争年内启动自贸账户外币业务。央行已做好以自贸账户为依托，启动区内个人对外投资的筹备工作。初步的设想是，在自贸区内就业一年以上的境内个人，有合法纳税、社保记录的，可以用合法收入投资境外市场。
--桑德环境 公布非公开发行股票预案，通过多重设计，拟将H股水务处理公司桑德国际 纳入麾下，实现固废处理业务和水处理业务“燕双飞”，同时也解决同一实际控制人旗下同业竞争问题。
--央行上海总部副主任兼上海分行行长张新指出，央行将利用自由贸易账户作为载体和管理模式，全面推动人民币资本项目可兑换。但这种可兑换是“分类别、有管理”的可兑换，而不是一些人理解的“完全的、自由的”可兑换。
--石基信息 公告称，以发行价格51.52元/股，向淘宝（中国）软件公司非公开发行股票5,455万股，募集资金总额28.1亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦； 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。