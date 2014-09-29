《香港报摘》--信报9月29日

* 要闻版头条：

--回归17年，警队昨天首次向本港示威者施放催泪弹，辅以胡椒喷雾及防暴警察，于昨天下午开始在中区驱散数万名自发前往声援罢课及占领中环行动的市民。发起罢课的学联晚上称，忧虑警方将使用橡胶子弹，呼吁市民全面撤离，并会发动无限期罢工、罢课及罢市。

* 其他：

--上海国企地产股上实城开 上周五宣布，斥资近45亿港元收购上海世贸商城项目，并伙拍香港南丰集团合资经营。上实城开主席兼执行董事倪建达指出，该项目地段优越，在条件充分时将考虑重建该项目；另称公司目标是五年内把租金收益由2亿元人民币提升至10亿元。

--银基集团 主席兼行政总裁梁国兴指出，将继续扩大产品多元化，预期2015年度下半年推出较多新产品，包括一些高端品牌，并且推出小包装酒。此外，他表示，银基已与十多家网上购物平台合作，相信新渠道有助扩大客户群。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。