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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月29日-10月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家     规模       发行细节
 9/29          意大利              标售中长期债券
 9/29   1350   法国                标售国库券(BTF)
 9/30          日本                标售两年期公债
 10/1          德国     50亿欧元   标售10年期联邦债券
 10/1          英国                标售2020年到期公债
 10/2   0950   法国                标售长期政府债券(OAT
                                   )
 10/2          日本                标售10年期公债
 10/2          日本                标售三个月期贴现国库
                                   券
 10/6   1350   法国                标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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