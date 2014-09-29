《全球重要经济事件一览表》--9月29日-10月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月29日(一)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1300)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在瑞士媒体俱乐部(Club Suisse de la Presse)讲话。

罗马--欧洲央行管理委员会委员维斯科参加“认知经济学”新书发布会(1600)。

9月30日(二)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。

维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在北欧联合银行(Nordea)货币经济中心的座谈会上讲话。

维也纳--市场监管机构金融市场管理局(FMA)举行年度监管会议。发言嘉宾包括：欧洲央行执委会委员劳滕施莱格、奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长Hans Joerg Schelling。

10月1日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

10月2日(四)

里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)。

伦敦--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明(0830)。

意大利那不勒斯--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。

美国图珀洛--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动(2230)。

挪威奥勒松--挪威央行总裁奥尔森与挪威央行投资管理公司副执行长Trond Grande对央行地区分支网络发表讲话。

10月3日(五)

挪威克里斯蒂安桑--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话。

10月6日(一)

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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