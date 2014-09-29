美国个股：Starboard持有部分雅虎股权，敦促雅虎并购美国线上

路透旧金山/纽约9月26日 - 维权投资者Starboard Value LP周五表示，已取得“相当数量的”雅虎(Yahoo!) 股权，敦促这家网路巨擘寻求与美国线上(AOL) 进行并购。

Starboard也表示，雅虎应该尽快将亚洲资产“货币化”，因公司亚洲资产的价值已超过实际企业价值。Starboard是过去三年来第二个以雅虎为目标的维权投资者。

雅虎股价大涨4.4%，收报40.60美元；美国线上劲升3.7%，收报44.55美元，两者皆在Nasdaq市场上市。

Starboard在给雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的信件中表示，希望能“直接参加”雅虎对于如何及时执行改造计划的讨论。

梅耶尔周五在一份声明中表示，雅虎将检视信件内容。

雅虎表示，将于第三季财报说明会中提供一份新的资本配置提案。

Starboard表示，雅虎-美国线上并购能创造高达10亿美元综效，减少重复的线上显示广告与其他间接成本。Starboard之前为美国线上的维权投资者。

“我认为那不会发生，但我认为雅虎正在规划。这对梅耶尔施加了更多压力，”Ironfire Capital创办人Eric Jackson表示。

BGC Partners分析师Colin Gillis表示，美国线上市值达35亿美元，对手头握有90亿美元现金的雅虎而言，并购案更加可行。但美国线上拒绝表示意见。

Starboard并未明确表示持有多少雅虎股权。持有5%以上股权的投资者必须公开持股。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)