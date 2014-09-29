美国个股：Starboard持有部分雅虎股权，敦促雅虎并购美国线上

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透旧金山/纽约9月26日 - 维权投资者Starboard Value LP周五表示，已取得“相当数量的”雅虎(Yahoo!) 股权，敦促这家网路巨擘寻求与美国线上(AOL) 进行并购。
Starboard也表示，雅虎应该尽快将亚洲资产“货币化”，因公司亚洲资产的价值已超过实际企业价值。Starboard是过去三年来第二个以雅虎为目标的维权投资者。
雅虎股价大涨4.4%，收报40.60美元；美国线上劲升3.7%，收报44.55美元，两者皆在Nasdaq市场上市。
Starboard在给雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的信件中表示，希望能“直接参加”雅虎对于如何及时执行改造计划的讨论。
梅耶尔周五在一份声明中表示，雅虎将检视信件内容。
雅虎表示，将于第三季财报说明会中提供一份新的资本配置提案。
Starboard表示，雅虎-美国线上并购能创造高达10亿美元综效，减少重复的线上显示广告与其他间接成本。Starboard之前为美国线上的维权投资者。
“我认为那不会发生，但我认为雅虎正在规划。这对梅耶尔施加了更多压力，”Ironfire Capital创办人Eric Jackson表示。
BGC Partners分析师Colin Gillis表示，美国线上市值达35亿美元，对手头握有90亿美元现金的雅虎而言，并购案更加可行。但美国线上拒绝表示意见。
Starboard并未明确表示持有多少雅虎股权。持有5%以上股权的投资者必须公开持股。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)