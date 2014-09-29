《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 明报：
--人保集团 董事长吴焰证实，公司将在本港设立人保资产管理(香港)有限公司，已获中保监批准，目前正等待香港证监会批发相关牌照，并表示会争取在年内于本港设立投资平台。
--虽然＂沪港通＂启动后，中港两地投资者可互相买卖对方市场股票，但政府消息人士指出，内地股票仍未纳入强积金基金可投资的范围，有关措施不会因沪港通而解禁。
* 星岛日报：
--中国第二大民营铝材生产商中国宏桥 执行董事助理兼投资者关系部主管王雨婷表示，行业经过几年的转型期，基本已达至供求平衡；加上预期未来全球铝供应紧张局势会持续，料铝价会继续向好，今年底在每吨14,200至14,500元人民币水平有支持，至明年料可回升至每吨15,000元。
* 苹果日报：
--健身中心品牌Fitness First两年前由私募基金Oaktree Capital and Marathon入主后，决定押注在亚洲地区大展拳脚，将投资近1.4亿美元发展五年计划，更已瞄准中国及南韩两大市场，打算用少于五年时间正式进军中国。
* 东方日报：
--虽然港股受制多个不利因素，但据报章民调统计显示，仍有约52%网民看好本周港股后市，看淡比例则约为33%。
* 文汇报：
--三和建筑（新股编号"3822"）计划全球发行1亿股，一成于本港公开发售，招股价每股1至1.5港元，若以中间价计算，公司最多集资9,700万港元。
* 大公报：
--海昌控股 联席总裁赵文敬表示，集团将在今年底完成收购大连、重庆两个新增主题公园。此外，还将在上海、三亚新建两座全新的大型主题公园综合项目，预计明年底陆续对外开放。（完）
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。