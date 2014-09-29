《香港报摘》--其他报纸重要消息9月29日

* 明报：

--人保集团 董事长吴焰证实，公司将在本港设立人保资产管理(香港)有限公司，已获中保监批准，目前正等待香港证监会批发相关牌照，并表示会争取在年内于本港设立投资平台。

--虽然＂沪港通＂启动后，中港两地投资者可互相买卖对方市场股票，但政府消息人士指出，内地股票仍未纳入强积金基金可投资的范围，有关措施不会因沪港通而解禁。

* 星岛日报：

--中国第二大民营铝材生产商中国宏桥 执行董事助理兼投资者关系部主管王雨婷表示，行业经过几年的转型期，基本已达至供求平衡；加上预期未来全球铝供应紧张局势会持续，料铝价会继续向好，今年底在每吨14,200至14,500元人民币水平有支持，至明年料可回升至每吨15,000元。

* 苹果日报：

--健身中心品牌Fitness First两年前由私募基金Oaktree Capital and Marathon入主后，决定押注在亚洲地区大展拳脚，将投资近1.4亿美元发展五年计划，更已瞄准中国及南韩两大市场，打算用少于五年时间正式进军中国。

* 东方日报：

--虽然港股受制多个不利因素，但据报章民调统计显示，仍有约52%网民看好本周港股后市，看淡比例则约为33%。

* 文汇报：

--三和建筑（新股编号"3822"）计划全球发行1亿股，一成于本港公开发售，招股价每股1至1.5港元，若以中间价计算，公司最多集资9,700万港元。

* 大公报：

--海昌控股 联席总裁赵文敬表示，集团将在今年底完成收购大连、重庆两个新增主题公园。此外，还将在上海、三亚新建两座全新的大型主题公园综合项目，预计明年底陆续对外开放。（完）