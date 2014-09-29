《新兴市场重要经济事件预告》--9月29日-10月6日

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月29日(一)
华沙/布拉格--路透2014年东欧投资峰会(至10月1日)。
巴西利亚--巴西央行发布季度通胀报告，报告中该央行将提供2015和2016年最新宏观经济预估。(1130)
9月30日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)
圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)
首尔--韩国央行发布半年度货币政策报告，并呈交国会(0300)。
10月1日(三)
暂无重要经济事件。
10月2日(四)
布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。
10月3日(五)
暂无重要经济事件。
10月6日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 朱晓军；审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。