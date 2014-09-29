更新版 1-企业结盟：通用汽车和五十铃汽车将共同开发一款中型皮卡

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
(新增通用汽车评论)
路透东京/底特律9月26日 - 通用汽车 和日本卡车生产商五十铃汽车 周五表示，两家已决定共同开发一款中型皮卡车，将在北美以外的全球主要市场销售。
两家公司称，此举旨在通过使用更多共享配件和联合采购程序，降低下一代中型皮卡的成本。过去两家企业就曾在卡车方面进行过合作。
“合作将使我们利用协同效应并共享配件，进一步削减成本，”通用汽车发言人Lori Arpin称。
五十铃汽车在声明中称，“这一计划将加强双方轻型商用车的业务。”
两家公司将自行生产自家卡车。他们表示，尚未决定汽车何时上市销售。
五十铃汽车发言人Eiji Mitsuhashi称，双方没有讨论股权合作事宜。通用汽车一度最高持有五十铃汽车49%的股权，不过此后逐渐削减持股，最终于2006年将余下7.9%股权以3亿美元售出。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)