《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月29日

*工商时报：

--iPhone6掀起大陆4G手机机海战，联发科 64位元4G晶片下（10）月出货爆冲，八核升级版MT6795也获大陆一线大厂下单，第四季4G晶片出货量达2,000万套，快速拉近与高通 差距，明年首季更将追平、或是超前高通。

--IPO（股票初次上市）及兴柜股票达一定交易量须课证所税，已于去年上路、今年申报。券商公会统计，应申报、未申报者高达96%，年底恐爆补税潮。若明年交易量达10亿台币的大户条款实施，资金外逃更严重，吁请财政部与国际接轨，修证所税、废大户条款。

--抢攻行动支付，五大银行入股群信（TSM）。五家4G业者合资成立的群信公司，已确定国泰世华、中国信托、玉山银行、台新银行及富邦金 等五家民营银行入股，持股各3%、合计15%，预定10月底完成增资作业。

*经济日报：

--中国大陆媒体传出，大陆将于10月10日开卖iPhone 6，且专供大陆的首批铺货量就高达650万支。据了解，鸿海 将在10月8号以前交货，十一长假期间，郑州厂将紧锣密鼓加班赶出货。

--金管会与财政部为国际保险业务分公司（OIU）租税优惠，再闹歧见，金管会主张免税范围扩及保单契约有效期间，财政部担心境内业务被拉到境外导致税收损失，持保留态度。

--微软 将于明日推出Windows 9作业系统，华硕 、宏基 等一线笔电品牌抓住Windows 8最后一波商机，将在耶诞节前推出199美元〞杀手级〞价位的笔电新品，接续北美返校销售热潮一路旺到年底。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。