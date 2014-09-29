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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 08:40 BJT

国际油市：美国原油跌至93美元下方，因美元上扬

利比亚国有石油公司National Oil Corp周日称，每日石油产量减少2.5万桶至90万桶，因Jalo油田发生罢工。

据接近协商的伊朗和西方外交官称，伊朗和六大国在最新一轮核会谈中并没有就分歧取得进展。

伊朗石油部网站Shana周五报导称，石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 李婷仪/戴素萍)
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