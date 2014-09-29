国际油市：美国原油跌至93美元下方，因美元上扬

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
利比亚国有石油公司National Oil Corp周日称，每日石油产量减少2.5万桶至90万桶，因Jalo油田发生罢工。
据接近协商的伊朗和西方外交官称，伊朗和六大国在最新一轮核会谈中并没有就分歧取得进展。
伊朗石油部网站Shana周五报导称，石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 李婷仪/戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。