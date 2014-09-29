《中国重要政经日程》--9月29日

==========================今日重要政经日程==========================
9/29（周一）
*--上午10时 国务院新闻办新闻发布厅就中国节水灌溉状况举行新闻发布会，请水利部副部长李国英介绍中国节水灌溉状况，并答记者问。
*--国家主席习近平特使、人力资源和社会保障部部长尹蔚民将于9月29日赴阿富汗出席阿富汗新总统就职典礼。
--国务院副总理张高丽定于9月24日至29日对罗马尼亚、白俄罗斯两国进行正式访问。
--外交部长王毅将于9月28日至30日对墨西哥进行正式访问并同梅亚德外长共同主持召开中墨政府间两国常设委员会第六次会议。
==========================近期重要政经日程==========================
9/30（周二）
--中国外交部长王毅将于9月30日至10月2日访问美国，双方将就中美关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11月10日（周一）
--APEC第22次领导人非正式会议将于11月10日至11日在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 倪蔚丹)