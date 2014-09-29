《分析》债券大师葛罗斯转战骏利，另起炉灶打理小基金

“光靠名气，他就能拉到很多资金，”Tjornehoj说，他提到了葛罗斯的长期成绩和他在PIMCO时发表的广受关注的投资月刊。

葛罗斯在骏利也不会遇到那些分散他和他老东家的精力的事情。

现年70岁的葛罗斯今年早前曾与PIMCO前共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)公开交恶，这促使更多投资者选择从总回报基金撤资。自去年5月以来，该基金已流失了700亿美元资金。

周三，有报导称，美国证交会(SEC)正在调查PIMCO是否夸大了总回报上市交易基金(ETF) 的回报，该基金规模为36亿美元。

有分析师认为，让一支刚成立不久的基金转亏为盈(对葛罗斯而言)也许不是什么难事。举个例子来说，葛罗斯为PIMCO管理的那支ETF的表现，就比规模大得多的共同基金的表现强很多，前者过去12个月上涨了6.38%，后者涨幅为5.19%。

为了有别于葛罗斯“债券天王”(Bond King)，而时常被称为“债券之王”(King of Bonds)的DoubleLine Capital老板、债券专家Jeffrey Gundlach对路透表示，他觉得葛罗斯会在骏利有很好的表现，因为他“管的钱不多”。

不过，如果葛罗斯跳槽骏利后发展不顺，分析师对他是否还能再找到东山再起的空间表示怀疑。

“我不知道他会不会进行第三次跳槽，”理柏的Tjornehoj说。(完) (编译 白云/李爽/陈宗琦; 审校 戴素萍/郑茵)