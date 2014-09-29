中国个股：石基信息称将向淘宝定向增发5,455万股，募资约28.1亿元

路透上海9月29日 - 中国北京中长石基信息技术股份有限公司 周一公告称，拟向阿里巴巴 旗下的淘宝（中国）软件有限公司非公开发行5,455万股A股，募资约28.10亿元，将全部用于补充公司流动资金。

公告指出，本次非公开发行股票的发行价为51.52元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的101.4%，双方已签署股份认购协议，淘宝（中国）软件将以现金形式认购。

这也是阿里巴巴在美国上市后首笔大规模并购。

本次非公开发行前，淘宝（中国）软件不持有石基信息股份；本次发行后，淘宝（中国）软件将占石基信息公司股份总数的15%。

本次淘宝（中国）软件所认购的股份限售期为自非公开发行股票发行结束之日起36个月内。

石基信息是旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。在酒店信息管理系统领域，公司拥有近6,000家从高星级到低星级直至经济型连锁的酒店客户，其中国内（未含港、澳、台地区）五星级酒店的市场占有率达到90%。