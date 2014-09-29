中国个股：石基信息称将向淘宝定向增发5,455万股，募资约28.1亿元

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透上海9月29日 - 中国北京中长石基信息技术股份有限公司 周一公告称，拟向阿里巴巴 旗下的淘宝（中国）软件有限公司非公开发行5,455万股A股，募资约28.10亿元，将全部用于补充公司流动资金。
公告指出，本次非公开发行股票的发行价为51.52元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的101.4%，双方已签署股份认购协议，淘宝（中国）软件将以现金形式认购。
这也是阿里巴巴在美国上市后首笔大规模并购。
本次非公开发行前，淘宝（中国）软件不持有石基信息股份；本次发行后，淘宝（中国）软件将占石基信息公司股份总数的15%。
本次淘宝（中国）软件所认购的股份限售期为自非公开发行股票发行结束之日起36个月内。
石基信息是旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。在酒店信息管理系统领域，公司拥有近6,000家从高星级到低星级直至经济型连锁的酒店客户，其中国内（未含港、澳、台地区）五星级酒店的市场占有率达到90%。
石基信息因筹划重大事项，自8月11日起停牌，停牌前收报57.99元。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)