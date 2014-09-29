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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--9月29日

===================今日重要政经消息=============================

9/29(一)

-- 9:00 行政院长赴立法院备询，立法审查政府总预算案。

-- 9:00 台北国际电子产业科技展前记者会。

--12:20 央行代财政部标售103/14期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。

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10/1(三) *-- 9:00 财政部长赴立法院备询。 *--10:00 汇丰公布台湾PMI。

--12:00 统一投信举行记者会。

--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。

10/6(一)

--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。

10/7(二)

--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。

--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。

10/9(四)

--12:20 央行代财政部标售103/15期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。

--13:30 台积电 公布9月营收。

10/10(五)

--国庆日金融市场休市一日。

10/20(一)

--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。

10/22(三)

--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。

10/23(四)

--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。

10/24(五) *--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。

11/4(二)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/21(五)

--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

12/1(一)

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。

12/24(三)

--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。

12/26(五)

--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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