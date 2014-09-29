《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日

**上海证券报**

--浙江省副省长朱从玖表示，规范民间金融，可视为中国当下的金融改革和创新的新机遇，具体而言，至少可把民间资本导向直接融资、互联网金融和小微企业融资等三个方面。

--国行版微软 Xbox周一凌晨开卖，得到不少玩家的追捧。以苏宁O2O双线渠道为例，截止昨晚7时，Xbox One国行版预订量已超过2万台。

**证券时报**

--淘宝从10月1日起统一基金店铺的收费标准，按每笔订单0.3%收费，而此前淘宝对货币基金不收费，对权益类基金收费0.6%。华夏、南方、兴业全球等10家基金公司已将旗下的货币基金全部下架，广发三款货基也将于月底下架。

--万科 总裁郁亮表示，未来万科的业务主要包括住宅地产、消费体验地产和产业地产。

**东方早报**

--长江传媒 称，其子公司湖北长江传媒数字出版公司与浙江淘宝网络、淘宝中国软件签署战略合作协议，合作双方将在图书资源共享、销售联合推广和项目共同开发等方面结成战略合作伙伴关系。

--恒生电子 公告称，马云控股的浙江融信网络收购恒生集团全部股权的计划已获商务部反垄断局放行。(完)