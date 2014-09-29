全球金市：金价跌至九个月新低，受美国数据及强势美元打压

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
由于美元呼应经济数据走强，美元指数连续11周上涨，金价随之下跌。黄金通常被视为是经济不确定性下的避险投资工具。
全球股市上涨的情形下，投资人对黄金的买兴仍旧冷淡。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周五持仓减少1.20吨至772.25吨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，9月23日当周对冲基金及基金管理公司缩减黄金的期货及期权多头押注，使之降至1月以来最低。
其他贵金属方面，钯金 上涨1%，白银 及铂金 下跌。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。