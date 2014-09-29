全球金市：金价跌至九个月新低，受美国数据及强势美元打压

由于美元呼应经济数据走强，美元指数连续11周上涨，金价随之下跌。黄金通常被视为是经济不确定性下的避险投资工具。

全球股市上涨的情形下，投资人对黄金的买兴仍旧冷淡。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周五持仓减少1.20吨至772.25吨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，9月23日当周对冲基金及基金管理公司缩减黄金的期货及期权多头押注，使之降至1月以来最低。

其他贵金属方面，钯金 上涨1%，白银 及铂金 下跌。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金