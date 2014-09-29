香港金融：金管局称保持港元汇率稳定，有需要会向银行体系提供流动资金

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透香港9月29日 - 香港金融管理局周一表示，因应港岛中区及其他地区出现的公共秩序情况，该局联同受影响的银行已启动应变预案，而今天银行同业市场会正常运作，货币发行局机制亦会如常运作，保持港元汇率稳定。金管局会按现有机制，在有需要时向银行体系提供流动资金支持。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。
金管局发出声明称，已启动应变预案，以维持银行体系核心功能的正常运作。本港的支付系统，包括港元、美元、欧元和人民币的即时支付结算系统(RTGS)，以及债务工具中央结算系统(CMU)均会正常运作。
此外，截至今早7时，有17间银行的29个营业网点受到影响，会暂时关闭，直至另行通告。渣打 、中银香港 、恒生银行 等均已发出通知部份分行服务受影响。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p