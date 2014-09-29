中国货币市场：七天回购开盘报2.85%，上日加权利率3.0437%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透上海9月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在2.85%，上日该期限加权平均利率为3.0437%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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2.85% 2.85% 3.0437%
周日银行间市场质押式回购总成交金额6,527.64亿元，上交易日为9,368.88亿元。其中，隔夜品种为5,506.95亿元，上交易日为6,813.16亿元。
因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市，本周日(28日)正常开市，银行等机构当日可开展交易，不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%