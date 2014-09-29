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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.85%，上日加权利率3.0437%

路透上海9月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在2.85%，上日该期限加权平均利率为3.0437%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.85% 2.85% 3.0437%

周日银行间市场质押式回购总成交金额6,527.64亿元，上交易日为9,368.88亿元。其中，隔夜品种为5,506.95亿元，上交易日为6,813.16亿元。

因国庆假期调休，银行间债市10月1-7日休市，本周日(28日)正常开市，银行等机构当日可开展交易，不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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