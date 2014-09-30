《中国债券市场每日交易备忘》--9月30日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国核工业建设集团20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和渤海银行主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% ============================================================================ 二、新债上市： 广安经济技术恒生开发10亿元七年期固息债1480518，票面利率7.10% 财政部207亿元七年期代发地方债149113，票面利率4.12% 淮南矿业集团15亿元九个月期超短融011481004，票面利率5.27% 中国水利水电第七工程局2亿元九个月期超短融011499029，票面利率5.30% 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融011410008，票面利率4.60% 五矿股份20亿元九个月期超短融011461009，票面利率4.8% 河南能源化工集团35亿元九个月期超短融011499028，票面利率5.30% 中外运长航集团20亿元五年期中票101452023，票面利率6.00% 河北建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101454055，票面利率5.45% 成都公共交通集团2.5亿元五年期中票101470002，票面利率6.81% ============================================================================ 三、缴款： 兖州市惠民城建投3亿元六年期发行人选择权(3+3)固息债1480524，票面利率6.38% 淮南矿业集团15亿元六个月期超短融 江苏省国信资产管理集团10亿元六个月期超短融 中国铝业公司40亿元九个月期超短融 阳泉煤业(集团)10亿元九个月期超短融 绿能高科集团3亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁13亿元一年期短融 陕西文化产业投资控股集团8亿元一年期短融 冀东发展集团15亿元一年期短融 蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融 山东玉皇化工公司5亿元一年期短融 华泰集团5亿元一年期短融 厦门象屿集团5亿元一年期短融 上海大宁资产经营集团10亿元一年期短融 山东国资投资控股公司15亿元五年期中票 中国建筑材料集团10亿元五年期中票 长春润德投资集团5亿元五年期中票 福建六建集团2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 招商证券 30亿元三个月期短融1490118到期兑付，票面利率4.58% 齐鲁证券10亿元三个月期短融1490119到期兑付，票面利率4.68% 内蒙古蒙西水泥股份公司3亿元一年期短融041353069到期兑付，票面利率6.5% 沁和能源集团有限公司4亿元一年期短融041354056到期兑付，票面利率6.7% 广东恒健投资控股有限公司10亿元一年期短融041354057到期兑付，票面利率5.32% 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融041358067到期兑付，票面利率5.8% 招商银行 5亿元三个月期同业存单111407009到期兑付，发行价格98.84元 浦发银行 20亿元六个月期同业存单111409001到期兑付，发行价格97.35元 宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单111490001到期兑付，发行价格98.78元 南京银行10亿元三个月期同业存单111490002到期兑付，发行价格98.83元 06现代投资债 068039付息 09咸城投债 0980138付息 10奇瑞MTN1 1082177付息 11国开19 110219付息 11赣铁债 1180141付息 11临矿MTN1 1182103付息 11科伦MTN1 1182263付息 13陕交建MTN002 101354016付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国宣布启动人民币对欧元直接交易，意味着人民币与第二大国际货币--欧元之间将打通直接交易的通道， 形成人民币对欧元的直接汇率，将大力促进中国与其第一大贸易伙伴--欧盟之间的经贸关系，并引领人民币国际 化的全新里程。 --为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施 ，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。 今日公布9月汇丰制造业PMI终值 10/1公布9月官方制造业PMI (8月51.1) 10/3公布9月官方非制造业PMI (8月54.4) 10/8公布9月汇丰中国服务业PMI (8月54.1) 10/13公布9月进出口贸易数据 (8月顺差498.3亿美元) 10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 李宏薇/边竞)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。