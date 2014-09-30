版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 30日 星期二 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
   ============================================================================                    
                 
   一、新债发行：
        
   中国核工业建设集团20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和渤海银行主承
   上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200%
   ============================================================================  
   二、新债上市： 
    
   广安经济技术恒生开发10亿元七年期固息债1480518，票面利率7.10%
   财政部207亿元七年期代发地方债149113，票面利率4.12% 
   淮南矿业集团15亿元九个月期超短融011481004，票面利率5.27%
   中国水利水电第七工程局2亿元九个月期超短融011499029，票面利率5.30%
   中国电力投资集团35亿元六个月期超短融011410008，票面利率4.60%
   五矿股份20亿元九个月期超短融011461009，票面利率4.8%
   河南能源化工集团35亿元九个月期超短融011499028，票面利率5.30%        
   中外运长航集团20亿元五年期中票101452023，票面利率6.00%
   河北建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101454055，票面利率5.45%
   成都公共交通集团2.5亿元五年期中票101470002，票面利率6.81%
   ============================================================================                    
                 
   三、缴款：
    
   兖州市惠民城建投3亿元六年期发行人选择权(3+3)固息债1480524，票面利率6.38%
   淮南矿业集团15亿元六个月期超短融
   江苏省国信资产管理集团10亿元六个月期超短融
   中国铝业公司40亿元九个月期超短融
   阳泉煤业(集团)10亿元九个月期超短融
   绿能高科集团3亿元一年期短融
   宝钢集团新疆八一钢铁13亿元一年期短融
   陕西文化产业投资控股集团8亿元一年期短融
   冀东发展集团15亿元一年期短融
   蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融
   山东玉皇化工公司5亿元一年期短融
   华泰集团5亿元一年期短融
   厦门象屿集团5亿元一年期短融
   上海大宁资产经营集团10亿元一年期短融
   山东国资投资控股公司15亿元五年期中票
   中国建筑材料集团10亿元五年期中票
   长春润德投资集团5亿元五年期中票
   福建六建集团2亿元三年期中票
   ============================================================================       
   四、还本付息：                                      
      
   招商证券 30亿元三个月期短融1490118到期兑付，票面利率4.58%    
   齐鲁证券10亿元三个月期短融1490119到期兑付，票面利率4.68%    
   内蒙古蒙西水泥股份公司3亿元一年期短融041353069到期兑付，票面利率6.5%
   沁和能源集团有限公司4亿元一年期短融041354056到期兑付，票面利率6.7%
   广东恒健投资控股有限公司10亿元一年期短融041354057到期兑付，票面利率5.32%
   山东魏桥创业集团10亿元一年期短融041358067到期兑付，票面利率5.8%
   招商银行  5亿元三个月期同业存单111407009到期兑付，发行价格98.84元
   浦发银行 20亿元六个月期同业存单111409001到期兑付，发行价格97.35元
   宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单111490001到期兑付，发行价格98.78元
   南京银行10亿元三个月期同业存单111490002到期兑付，发行价格98.83元
   06现代投资债 068039付息
   09咸城投债 0980138付息
   10奇瑞MTN1 1082177付息
   11国开19 110219付息
   11赣铁债 1180141付息
   11临矿MTN1 1182103付息
   11科伦MTN1 1182263付息
   13陕交建MTN002 101354016付息
   ============================================================================                    
                 
   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   
   --中国宣布启动人民币对欧元直接交易，意味着人民币与第二大国际货币--欧元之间将打通直接交易的通道，
形成人民币对欧元的直接汇率，将大力促进中国与其第一大贸易伙伴--欧盟之间的经贸关系，并引领人民币国际
化的全新里程。 
    --为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施
，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。 
    
   今日公布9月汇丰制造业PMI终值 
   10/1公布9月官方制造业PMI                     (8月51.1)        
   10/3公布9月官方非制造业PMI                   (8月54.4)         
   10/8公布9月汇丰中国服务业PMI                 (8月54.1)          
   10/13公布9月进出口贸易数据                   (8月顺差498.3亿美元)  
   10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI)      (8月-1.2%)  
               居民消费价格指数(CPI)            (8月2.0%) 
   10/21国民经济运行情况新闻发布会   
        公布9月固定资产投资(不含农户)           (1-8月16.5%)  
               社会消费品零售总额               (8月11.9%) 
               工业增加值                       (8月6.9%) 
               房地产投资和销售情况月度报告      
   10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值           (9月初值50.5)              
   10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
   10/28公布1-9月规模以上工业企业利润
        
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/吴芳；审校 李宏薇/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐