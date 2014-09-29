中国新债：财政部10月10日将招标发行150亿元贴现国债，期限三个月

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透上海9月29日 - 中国财政部周日稍晚公告称，将于10月10日招标发行150亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第六期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60、20和30个标位。
该期债10月11日开始计息，招标结束至10月14日进行分销，10月16日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%