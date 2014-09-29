中国新债：财政部10月10日将招标发行150亿元贴现国债，期限三个月

路透上海9月29日 - 中国财政部周日稍晚公告称，将于10月10日招标发行150亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第六期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60、20和30个标位。

该期债10月11日开始计息，招标结束至10月14日进行分销，10月16日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)