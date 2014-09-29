香港个股：渣打暂停旗下部分银行网点服务，恢复运作待另行通知

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透香港9月29日 - 渣打 周一称，考虑到“某些地方的情势”，已暂停旗下香港部分银行业务，其中包括柜台服务和支票存款，直至另行通知。
渣打在一份声明中称，该行已启动应急计划，以确保对客户提供不间断的服务。渣打称，铜锣湾和弥敦道分行的自动柜员机(ATM)和现金存款机等服务将暂停。
香港一些金融机构建议员工周一在家办公或去二级办公室工作。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。 (完) (编译 李爽 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。