香港个股：渣打暂停旗下部分银行网点服务，恢复运作待另行通知

路透香港9月29日 - 渣打 周一称，考虑到“某些地方的情势”，已暂停旗下香港部分银行业务，其中包括柜台服务和支票存款，直至另行通知。

渣打在一份声明中称，该行已启动应急计划，以确保对客户提供不间断的服务。渣打称，铜锣湾和弥敦道分行的自动柜员机(ATM)和现金存款机等服务将暂停。

香港一些金融机构建议员工周一在家办公或去二级办公室工作。