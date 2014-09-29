版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 10:04 BJT

路透专访：马来西亚可能延长棕榈油免税出口至2014年底--Felda Global

路透孟买9月28日 - 一家大型棕榈油生产商接受路透专访时表示，若棕榈油价格继续处在当前水平，全球第二大棕榈油生产国--马来西亚可能将免税出口延长至2014年底。

马来西亚已经免税9月和10月的天然棕榈油出口税。进一步延长免税出口，有助于该国降低库存，但也施压最大生产国印尼考虑类似举措。

为应对马来西亚免税政策，印尼也已允许10月免税出口。

“若价格继续处在当前水平，马来西亚将允许11月和12月免税出口，”全球第三大棕榈种植园运营商Felda Global Ventures Holdings Bhd 的执行长Mohd Emir Mavani Abdullah对路透称。

马来西亚与邻国印尼都按月对出口征税。8月，马来西亚对天然棕榈油的出口关税为5%，而印尼8、9月关税率分别为10.5%和9%。

马来西亚指标棕榈油期约 周五收在每吨2,177马币(林吉特)(668.40美元)，9月2日曾创下五年半低点1,914马币。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐