路透专访：马来西亚可能延长棕榈油免税出口至2014年底--Felda Global

路透孟买9月28日 - 一家大型棕榈油生产商接受路透专访时表示，若棕榈油价格继续处在当前水平，全球第二大棕榈油生产国--马来西亚可能将免税出口延长至2014年底。

马来西亚已经免税9月和10月的天然棕榈油出口税。进一步延长免税出口，有助于该国降低库存，但也施压最大生产国印尼考虑类似举措。

为应对马来西亚免税政策，印尼也已允许10月免税出口。

“若价格继续处在当前水平，马来西亚将允许11月和12月免税出口，”全球第三大棕榈种植园运营商Felda Global Ventures Holdings Bhd 的执行长Mohd Emir Mavani Abdullah对路透称。

马来西亚与邻国印尼都按月对出口征税。8月，马来西亚对天然棕榈油的出口关税为5%，而印尼8、9月关税率分别为10.5%和9%。