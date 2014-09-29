路透专访：马来西亚可能延长棕榈油免税出口至2014年底--Felda Global

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透孟买9月28日 - 一家大型棕榈油生产商接受路透专访时表示，若棕榈油价格继续处在当前水平，全球第二大棕榈油生产国--马来西亚可能将免税出口延长至2014年底。
马来西亚已经免税9月和10月的天然棕榈油出口税。进一步延长免税出口，有助于该国降低库存，但也施压最大生产国印尼考虑类似举措。
为应对马来西亚免税政策，印尼也已允许10月免税出口。
“若价格继续处在当前水平，马来西亚将允许11月和12月免税出口，”全球第三大棕榈种植园运营商Felda Global Ventures Holdings Bhd 的执行长Mohd Emir Mavani Abdullah对路透称。
马来西亚与邻国印尼都按月对出口征税。8月，马来西亚对天然棕榈油的出口关税为5%，而印尼8、9月关税率分别为10.5%和9%。
马来西亚指标棕榈油期约 周五收在每吨2,177马币(林吉特)(668.40美元)，9月2日曾创下五年半低点1,914马币。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
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