港报财经评论：美股大升大跌非好事--信报9月29日

美股大升大跌非好事/ 习广思

美股上周四急跌265点，市场即忙于为跌市查找理由，上周五回升167点，日升日跌的走势令人无所适从，与其估升跌，投资者反而更要留意道指已经连续5个交易日出现Triple-digit上落，意味投资情绪变得波动。踏入第三季，汇市已经率先从第二季的休眠状态睡醒，波幅及成交量都大得惊人，现在由第三季踏入第四季，美股波幅突然扩大，或意味年底前金融市场将有一场大龙凤。

多得财经新闻资讯泛滥，上周四可以综合的股市坏消息多的是，包括苹果iPhone 6的操作系统问题、新手机的“屈机门”（Bendgate）拖累市值庞大的苹果股价急挫；市场又传俄罗斯计划对外资的制裁行动作进一步报复，包括容许国有化外资企业资产，令人回忆起俄罗斯回到共产党时代“共你的产”；市场又传欧洲最大对冲基金之一的BlueCrest CapitalManagement大规模裁员，触发该基金的仓位出现庞大的unwinding沽压。其他如伊斯兰国IS的消息、经济数据等都触动了市场神经云云。以上新闻值得一提的是BlueCrest CapitalManagement与上周辞退格罗斯的太平洋投资管理公司（PIMCO）都受到美国证监会注意。美国债市近年不寻常的发展，引起美国证监会关注是否有大型投资者运用其影响力取得优惠的买债价格，从而夸大基金回报。

PIMCO联同贝莱德首席执行员芬克（Larry Fink）合计管理3万亿美元规模的债券，相当于整个德国经济体的GDP，这两家公司自2008年以来增持债券一倍，增幅高于市场的50%，其后就出现QE，美国政府要高追美债，而以上基金则是最大持有者，意味政府都要向他们买债。根据彭博资料，桥水联合公司与BlueCrest资产管理公司等大型基金，也增持债券一倍；同期，美国投资银行却在减持债券仓位。以上对冲基金及债券基金，少许风吹草动即引来市场起波澜，而一些消息，随时可以是交易员放出来的“市场消息”，目的是吹起市场波幅。无论如何，这几天对美股而言确实是风起云涌，特别是格罗斯离开PIMCO转投Janus骏利的消息，应该尚有待市场反映。(B02)

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欧罗继续看淡/ 苏子

上周最为触动全球投资者眼球的，相信并不是美国公布第二季的GDP达到2011年以来最强劲的4.6%增幅，而是全球最大债券基金PIMCO创始人格罗斯的突然离职。市场理解为因基金被客户持续撤资，令到格罗斯与管理层关系持续紧张而离职。格罗斯离职后，市场却有报道指他将于下周一开始在竞争对手Janus Capital Group开始上班，负责该公司的全球宏观固定收益策略。格罗斯则表示，离职的部分原因，只是希望把大部分时间投放在管理客户的资产上。

受此消息影响，PIMCO母公司下跌达6%，至于格罗斯刚加入的Janus Capital Group则飙升43%。两者股价的表现，已清楚指出，投资者仍然深信格罗斯管理客户资产的能力。事实上，自金融海啸后，要在金融市场上持续取得理想表现，的确较前困难得多。然而，在此困难的日子里，格罗斯却一直要分神去处理PIMCO办公室内与高管间的“政治”问题，难免会出现心力交瘁，再加上持续的客户撤资，的确会影响投资表现。格罗斯换了新的工作环境后，加上只专注管理客户的资产，肯定不难回复以往出众的表现，故他稍后就债市的言论，更值得留意。

截至上月底止，PIMCO持有41%美国政府相关证券，而格罗斯的离职，令市场猜测PIMCO可能会减持美债，因此，上周五美国10年期债券价格亦下跌，至于债息则较上日上升近1%至2.528厘水平。但由于目前美国的投资环境仍较其他发达国家为佳，相信自债市减持的资金，应不会离开美国，反而可能会流入股市，对美股有利，而美元则会继续受惠于良好的基本面及债息造好，而保持目前的强劲上升势头，暂不易出现逆转性的回落。在预期美元将继续目前的强劲上升势头下，相信欧罗兑美元将会继续面对沉重沽压。如本月结束时（即本周二），欧罗兑美元成功失守月线保历加通道的1.2765美元底部支持，预料下月将会正式下破近两年升幅的76.4%调整目标。(B08)

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