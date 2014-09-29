基金产业：PIMCO执行长称，公司正脱离葛罗斯模式

路透9月28日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长Doug Hodge周日表示，该公司正脱离由创始人领导的模式，而公司创始人之一葛罗斯此前管理的旗舰基金“不能代表PIMCO的一切”。

“要认识到我们是管理2万亿美元资产的基金公司，过去五年来，我们在固定收益的更多领域进行大力扩张，并涉足其他资产类别和其他地区，所以PIMCO总回报债券基金已不能代表PIMCO的一切了，”Hodge称，“它虽然是我们公司重要的主力产品，但不代表我们只有这一项策略。”

Hodge和已替代葛罗斯担任集团投资长的Dan Ivascyn在接受路透采访时称，整个周末他们都在与客户就新领导结构进行交流。

Hodge称，“至于我们的客户和可能出现的资金外流，和以前一样，情况出现重大变化时，我们正在同客户进行沟通，与之讨论并向他们解释正在发生的变化。”

“对于已经发生和可能发生的资金外流，我们支持客户选择。我们仍在管理资产，而且相信大多数客户会和我们站在一起。”

葛罗斯周五从PIMCO投资长的职位上闪辞，并加入骏利资产管理集团，此前，PIMCO旗舰投资组合遭遇创纪录的资金外流，而且葛罗斯与其他主要高管存在矛盾。

他的离职引发债市观察人士的猜测，认为该公司领导层存在不确定性，PIMCO可能出现新的资金外流。(完)