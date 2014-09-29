基金产业：PIMCO执行长称，公司正脱离葛罗斯模式

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透9月28日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长Doug Hodge周日表示，该公司正脱离由创始人领导的模式，而公司创始人之一葛罗斯此前管理的旗舰基金“不能代表PIMCO的一切”。
“要认识到我们是管理2万亿美元资产的基金公司，过去五年来，我们在固定收益的更多领域进行大力扩张，并涉足其他资产类别和其他地区，所以PIMCO总回报债券基金已不能代表PIMCO的一切了，”Hodge称，“它虽然是我们公司重要的主力产品，但不代表我们只有这一项策略。”
Hodge和已替代葛罗斯担任集团投资长的Dan Ivascyn在接受路透采访时称，整个周末他们都在与客户就新领导结构进行交流。
Hodge称，“至于我们的客户和可能出现的资金外流，和以前一样，情况出现重大变化时，我们正在同客户进行沟通，与之讨论并向他们解释正在发生的变化。”
“对于已经发生和可能发生的资金外流，我们支持客户选择。我们仍在管理资产，而且相信大多数客户会和我们站在一起。”
葛罗斯周五从PIMCO投资长的职位上闪辞，并加入骏利资产管理集团，此前，PIMCO旗舰投资组合遭遇创纪录的资金外流，而且葛罗斯与其他主要高管存在矛盾。
他的离职引发债市观察人士的猜测，认为该公司领导层存在不确定性，PIMCO可能出现新的资金外流。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元