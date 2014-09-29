港报财经评论：熊踪隐现，审慎应市--经济日报9月27日

熊踪隐现，审慎应市/ 林瑞芬

原以为“秋分”前后短期可筑底，但周四美股急插，而占中活动即将上演，看淡的投资者仍占尽上风。恒指昨以23,678收市，跌0.38%，周计未能高于24,000收市，走势转弱。周计恒指跌2.6%，而国指跌1.8%。今年秋天多事，后市要挽转弱势，至少先过两关。

一来，占中活动会否和平进行，若中环金融中心活动真的被阻，会成看淡的投资者口实。二来，就是美国的加息时间表最好有迟无早。今年余下的两次FOMC会议将会在10月28至29日和12月16至17日举行，由于10月会完全结束QE，故10月尾的议息结果，对未来利率具前瞻指引，亦将是市场关注重点。美联储有可能对未来加息时间和路向提出一些线索，市场因此而较波动。事实上，美股已有“风吹草低见牛羊”之感，标普500指数年初至今虽仍累计上升7%左右，但反映小型股表现的罗素2,000指数已累计下跌3.5%，今周又见试穿250天平均线，是8月以来第二次，可见避风险意慾升温。8月以来，配合美元走势图显示，一浪接一浪高涨，背后的玄机，一来是对美国的加息预期愈来愈高，二来日本、欧洲、中国经济相对较美国弱势，美元因而受追捧。小型股已先跌下来，紧接就要细心留意实力股代表，较强势的标普500指数表现。年初以来，指数数度失守50天平均线，由于启示中期的技术指标MACD已早见顶背驰，上升动力减弱，故周四又被质穿，但还未到惊恐时。

不过，若后市接连200天平均线也被质穿，低收1,900的话，届时要忧虑美股的波动性将扩大，并要面对大挫风险。详细可配合观察VIX指数变化，该指数长期低企，但近日又升抵下降轨，欲破位向上，启示风险心理预期加深。当然，不是说上述因素一定向坏发展，但就要有足够心理准备。顺势而行也很重要，技术上，恒指既已质穿24,000未能收复，已是转弱讯号，小心驶得万年船，按之前策略宜逐批减磅持货。后市再确认失守今年3月以来上升轨23,500宜进一步减持。后市若失守23,500，下一关将是自2012年之中期升轨支持在22,500左右，才望出现较强支持力。(B04)

...................................................

母企注资带动盈利，冠德可买/ 余少文

随着第四季来临，市场焦点料转移到沪港通和公司季度业绩身上，至于中石化冠德 上半年盈利有不俗增长，预期母公司注资明年完成，盈利可翻一番。中国内地股市昨日先跌后反弹，国企指数跌55点或0.5%，收报10,584点，成交额109亿港元，只有37%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌28点或0.6%，收报4,561点，成交额44亿港元。虽然国指连跌三周，过去一周又跌穿20周平均线，暂守100周平均线，除非失守50周平均线，否则指数可反覆向上，再挑战11,500点。尽管一直乐观，但也要居安思危，一旦指数确认跌穿50周平均线，便要有心理准备下试今年5月低位9,620点和3月低位9,159点，故中线只可审慎乐观。

外汇管理局透露香港区RQFII额度紧张，因为2,700亿人民币中已批出2,653亿人民币，正研究扩大RQFII额度，若然第四季加大额度，再加上沪港通登场，第四季股市流动性会充裕，原则上利好A股第四季表现，同时可以间接撑起国指。由于沪港通临近，不少溢价H股出现不同程度回落，仍有33%呈溢价，但溢价幅度则大幅收窄，如安徽海螺水泥 和万科企业 H股较A股溢价由早前逾30%收窄至昨日的18%，不排除通车时间临近，溢价会进一步收窄，要小心这些高溢价H股。至于上半年业绩不俗的冠德，其收入因应业务调整而下跌73%，至35亿港元，但毛利却升1.2倍至1.53亿港元，再加上合资公司盈利贡献升56%，至2.6亿港元，带动盈利上升63%，至3.8亿港元，每股盈利0.15港元，反映公司调整业务成功，由过去原油贸易、原油码头服务和船舶租赁服务，转移至原油码头、天然气管道和物流。令原油贸易和船舶租赁服务等调整后，上半年亏损收窄，综合毛利率由0.5%升至4.4%。

当然，合营公司盈利贡献上升，是中国内地五家原油码头和境外VESTA公司等上半年有较佳表现，亦预期下半年可保持增长势头。更重要是集团积极推进仓储、物流等项目，如在阿联酋投资兴建的115.5万立方米油品储罐项目，可望在今年底完成，预期明年可投入服务及提供盈利贡献，如高盛预计阿联酋项目2015及2016年可分别贡献5,500万和6,800万港元盈利，占去年盈利比例11%和14%。(B05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘