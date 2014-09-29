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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 09:13 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元小幅回升，但仍承压

路透9月29日 - 0055GMT

＊澳元兑美元自稍早触及的低位0.8728反弹，但仍然承压

* 澳元/日圆卖盘带来压力，因亚洲股市表现仍欠佳

* 尽管美股上涨，但澳洲股市因新兴市场疑虑而下跌0.7%

* 中国工业获利疲弱和香港示威活动带来不安

* 投资人抛售新兴市场资产和日圆以外亚洲货币。(完)

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