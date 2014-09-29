中国证券：QFII额度9月净增25.37亿美元，香港金管局增10亿美元

路透上海9月29日 - 根据中国国家外汇管理局公布的最新信息，截止9月26日，已有256家QFII(合格境外机构投资者)合计获批622.11亿美元投资额度，较上月底净增25.37亿美元；其中香港金融管理局获批增加10亿美元至25亿美元，成为目前拥有QFII额度最多的机构。

而人民币合格境外机构投资者(RQFII)9月底总额度已达2,833亿元，较上月底增加47亿元，其中香港地区机构所获RQFII额度已至上限2,700亿元。

9月，国信证券（香港）资产管理公司和彭博家族基金会分别新获批2亿美元和0.75亿美元的QFII额度。除香港金管局外，德国商业银行和加拿大年金计划投资委员会分别获批增加3亿美元和6亿美元；美国的兴元资产管理公司获批增加2亿美元；泰康资产管理（香港）公司亦获批增加2亿美元。

荷宝基金管理公司9月则减少0.385亿美元，总额度至1.965亿美元。

国家外管局9月首次将获得RQFII机构所属地区和国家列出，在南方东英资产管理公司、嘉实国际资产管理公司等香港机构获批增加RQFII额度后，香港地区获批RQFII总量已达2,700亿元。而新加坡和英国的机构分别获批总计52亿元和81亿元，绝大多数为8月份授出。