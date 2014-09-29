更正-芝加哥期市：丰收消息打压玉米跌至五年低点，大豆创逾四年低位

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
(更正：因英文原文有误，内文第三段2010年“9月”应改为2010年“2月”；内文第四段上周五“收低1.3%”应改为上周五“基本收平”)
路透悉尼9月29日 - 美国玉米期货周一跌至五年低点，大豆创逾四年低位；关键种植区天气情况理想，农户得以在作物丰产后加快收割进度。
芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米合约 跌0.15%至每蒲式耳3.22-1/2美元，略高于盘中低点3.22美元，该水准即2009年以来低点。玉米期价上交易日下挫1%。
现货月大豆合约 跌0.3%至每蒲式耳9.07-1/4美元，稍早触及每蒲式耳9.05-1/2美元，为2010年2月以来最低。大豆周五收低1.4%。
近月12月小麦期货 跌0.4%，报每蒲式耳4.72-1/4美元，上周五基本收平。
根据两名消息人士的说法，中国暂停转基因大豆品种的进口审批流程，理由是大众对于转基因食品的接受度较低。
Commodity Weather Group在给客户的报告中称，气象预报称天气状况理想，预计没有霜冻，而且出现大雨的可能性极低，因此美国玉米和小麦价格承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 472.25 -2.00 -0.42% -1.67% 524.50 23
CBOT玉米 322.50 -0.50 -0.15% -8.38% 366.38 28
CBOT大豆 907.25 -3.00 -0.33% -3.15% 999.19 15
CBOT稻米 $12.81 $0.00 -0.04% +0.83% $12.68 61
美国原油 $92.96 -$0.58 -0.62% +0.17% $93.70 50
汇率
欧元/美元 $1.268 $0.000 +0.01% -0.51%
美元/澳元 0.874 -0.002 -0.27% -0.53%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/于春红; 审校 郑茵)
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路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)