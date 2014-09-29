更正-芝加哥期市：丰收消息打压玉米跌至五年低点，大豆创逾四年低位

(更正：因英文原文有误，内文第三段2010年“9月”应改为2010年“2月”；内文第四段上周五“收低1.3%”应改为上周五“基本收平”)

路透悉尼9月29日 - 美国玉米期货周一跌至五年低点，大豆创逾四年低位；关键种植区天气情况理想，农户得以在作物丰产后加快收割进度。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米合约 跌0.15%至每蒲式耳3.22-1/2美元，略高于盘中低点3.22美元，该水准即2009年以来低点。玉米期价上交易日下挫1%。

现货月大豆合约 跌0.3%至每蒲式耳9.07-1/4美元，稍早触及每蒲式耳9.05-1/2美元，为2010年2月以来最低。大豆周五收低1.4%。

近月12月小麦期货 跌0.4%，报每蒲式耳4.72-1/4美元，上周五基本收平。

根据两名消息人士的说法，中国暂停转基因大豆品种的进口审批流程，理由是大众对于转基因食品的接受度较低。

Commodity Weather Group在给客户的报告中称，气象预报称天气状况理想，预计没有霜冻，而且出现大雨的可能性极低，因此美国玉米和小麦价格承压。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 472.25 -2.00 -0.42% -1.67% 524.50 23

CBOT玉米 322.50 -0.50 -0.15% -8.38% 366.38 28

CBOT大豆 907.25 -3.00 -0.33% -3.15% 999.19 15

CBOT稻米 $12.81 $0.00 -0.04% +0.83% $12.68 61

美国原油 $92.96 -$0.58 -0.62% +0.17% $93.70 50

汇率

欧元/美元 $1.268 $0.000 +0.01% -0.51%

美元/澳元 0.874 -0.002 -0.27% -0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/于春红; 审校 郑茵)