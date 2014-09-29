中国货币市场：七天加权回购早盘跌至逾五个月低点，供给充裕季末无忧

路透上海9月29日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 全线下跌，其中七天期最新加权打破3%整数关口至2.86%附近，为逾五个月以来低点。交易员称，此前SLF支撑效应仍在，加之新股申购资金陆续解冻，供给充裕下季末时点无忧。

交易员称，目前市场对流动性心态十分稳定，至于长假后资金面，还需要看存款偏离度新规的实际效果，以及是否会有其他新的影响因素而定。

上海一银行交易员表示，“大行基本都在出钱，季末应该是平安度过了。”

另外，今明两日沪深两市将有逾8,000亿元人民币新股申购资金解冻。

对于以信用债为主要抵押品的券商类机构而言，今日融入资金也相当容易，唯价格上仍较利率债抵押仍有所上浮。

本月稍早，银监会下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5161 2.6332 -11.71

七天 2.8626 3.0437 -18.11

14天 3.2201 3.2387 -1.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 19.5400 8.0600 +1,148.00

七天 4.3300 8.9000 -457.00

14天 3.7100 4.6500 -94.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.6700 -12.00

七天 3.0000 3.0100 -1.00

14天 3.2500 3.2500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.5430 2.6580 -11.50

七天 2.9050 3.0730 -16.80

三个月 4.5500 4.5528 -0.28