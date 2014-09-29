中国货币市场：七天加权回购早盘跌至逾五个月低点，供给充裕季末无忧

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透上海9月29日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 全线下跌，其中七天期最新加权打破3%整数关口至2.86%附近，为逾五个月以来低点。交易员称，此前SLF支撑效应仍在，加之新股申购资金陆续解冻，供给充裕下季末时点无忧。
交易员称，目前市场对流动性心态十分稳定，至于长假后资金面，还需要看存款偏离度新规的实际效果，以及是否会有其他新的影响因素而定。
上海一银行交易员表示，“大行基本都在出钱，季末应该是平安度过了。”
另外，今明两日沪深两市将有逾8,000亿元人民币新股申购资金解冻。
对于以信用债为主要抵押品的券商类机构而言，今日融入资金也相当容易，唯价格上仍较利率债抵押仍有所上浮。
本月稍早，银监会下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5161 2.6332 -11.71
七天 2.8626 3.0437 -18.11
14天 3.2201 3.2387 -1.86
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 19.5400 8.0600 +1,148.00
七天 4.3300 8.9000 -457.00
14天 3.7100 4.6500 -94.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5500 2.6700 -12.00
七天 3.0000 3.0100 -1.00
14天 3.2500 3.2500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.5430 2.6580 -11.50
七天 2.9050 3.0730 -16.80
三个月 4.5500 4.5528 -0.28
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)