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亚洲 | 2014年 9月 29日 星期一 09:48 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至三个月低位，因供应充沛

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。鉴于目前旺季不旺、经济需求总体偏弱，政策面料维持宽松格局。数据将于10月1日0100 GMT发布。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。

美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，9月23日止当周，对冲基金与基金经理人的铜市仓位转为净空头。

交易消息人士表示，中国现货铜市场10月的供应可能维持充裕，此前由于信贷紧缩，迫使部分进口商打消库存，在国内市场进行转售。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)
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