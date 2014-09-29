金属期市：伦敦期铜跌至三个月低位，因供应充沛

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。