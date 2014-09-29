金属期市：伦敦期铜跌至三个月低位，因供应充沛

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。鉴于目前旺季不旺、经济需求总体偏弱，政策面料维持宽松格局。数据将于10月1日0100 GMT发布。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。
美国经济在第二季成长速度为两年半以来最快，所有经济领域均为产出数据上修作出贡献，预示今年余下时间里形势将会继续一派大好。
商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，9月23日止当周，对冲基金与基金经理人的铜市仓位转为净空头。
交易消息人士表示，中国现货铜市场10月的供应可能维持充裕，此前由于信贷紧缩，迫使部分进口商打消库存，在国内市场进行转售。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)