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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 11:38 BJT

《投资焦点》惊人预言：欧元/美元将跌向平价

**前景混沌**

不过在那之前的很长一段时间，情况会有些混沌不明。

德意志银行最新预估欧元年底时将跌到1.25美元，而且认为欧洲央行将于六个月内展开全面购债，但目前为止，德国央行仍坚决反对此举。

然而其他分析人士表示，他们的预测值并没有算进央行展开量化宽松(QE)，反映的只有央行可能采行QE的威胁，或纯粹反映美国升息而欧元区利率仍将维持低档的事实。

那会带来一些问题。

在其他条件不变的情况下，货币升值会使一国的出口竞争力受损害，进而损及经济成长。那也有助于抑制进口成本，然后不利通胀，实际上成为紧缩货币政策。

“美元走强本质上代表着货币紧缩，因此如果持续走强，可能有利于美联储延后开始升息的时间或调整速度，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley表示。

美联储缩减购债刺激措施，导致新兴市场一波大跌后，美联储在2014年初也变得非常谨慎。如果周四美股大跌具有参考价值的话，那么未来或许有更多市场动荡到来。

在面临这些阻碍的情况下，东方汇理银行资深欧元区分析师Frederik Ducrozet指出，欧洲央行内部人员最新预测值的一段内容很重要，这段内容描述了欧元跌至1.24美元的可能状况。

“这几乎是挑明了说。欧洲央行首度写到，如果欧元跌到1.24美元这么低，通胀将于2016年重回目标，”他表示，“另外，央行也不想把欧元推得太低，低到1.20美元。”(完) (编译 朱晓军/李爽/陈宗琦；审校 张涛/郑茵/蔡美珍)
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