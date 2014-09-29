《投资焦点》惊人预言：欧元/美元将跌向平价

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
**前景混沌**
不过在那之前的很长一段时间，情况会有些混沌不明。
德意志银行最新预估欧元年底时将跌到1.25美元，而且认为欧洲央行将于六个月内展开全面购债，但目前为止，德国央行仍坚决反对此举。
然而其他分析人士表示，他们的预测值并没有算进央行展开量化宽松(QE)，反映的只有央行可能采行QE的威胁，或纯粹反映美国升息而欧元区利率仍将维持低档的事实。
那会带来一些问题。
在其他条件不变的情况下，货币升值会使一国的出口竞争力受损害，进而损及经济成长。那也有助于抑制进口成本，然后不利通胀，实际上成为紧缩货币政策。
“美元走强本质上代表着货币紧缩，因此如果持续走强，可能有利于美联储延后开始升息的时间或调整速度，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley表示。
美联储缩减购债刺激措施，导致新兴市场一波大跌后，美联储在2014年初也变得非常谨慎。如果周四美股大跌具有参考价值的话，那么未来或许有更多市场动荡到来。
在面临这些阻碍的情况下，东方汇理银行资深欧元区分析师Frederik Ducrozet指出，欧洲央行内部人员最新预测值的一段内容很重要，这段内容描述了欧元跌至1.24美元的可能状况。
“这几乎是挑明了说。欧洲央行首度写到，如果欧元跌到1.24美元这么低，通胀将于2016年重回目标，”他表示，“另外，央行也不想把欧元推得太低，低到1.20美元。”(完) (编译 朱晓军/李爽/陈宗琦；审校 张涛/郑茵/蔡美珍)
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)