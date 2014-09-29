《投资焦点》惊人预言：欧元/美元将跌向平价

**前景混沌**

不过在那之前的很长一段时间，情况会有些混沌不明。

德意志银行最新预估欧元年底时将跌到1.25美元，而且认为欧洲央行将于六个月内展开全面购债，但目前为止，德国央行仍坚决反对此举。

然而其他分析人士表示，他们的预测值并没有算进央行展开量化宽松(QE)，反映的只有央行可能采行QE的威胁，或纯粹反映美国升息而欧元区利率仍将维持低档的事实。

那会带来一些问题。

在其他条件不变的情况下，货币升值会使一国的出口竞争力受损害，进而损及经济成长。那也有助于抑制进口成本，然后不利通胀，实际上成为紧缩货币政策。

“美元走强本质上代表着货币紧缩，因此如果持续走强，可能有利于美联储延后开始升息的时间或调整速度，”伦敦荷兰合作银行策略师Jane Foley表示。

美联储缩减购债刺激措施，导致新兴市场一波大跌后，美联储在2014年初也变得非常谨慎。如果周四美股大跌具有参考价值的话，那么未来或许有更多市场动荡到来。

在面临这些阻碍的情况下，东方汇理银行资深欧元区分析师Frederik Ducrozet指出，欧洲央行内部人员最新预测值的一段内容很重要，这段内容描述了欧元跌至1.24美元的可能状况。