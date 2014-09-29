基金产业：葛罗斯从PIMCO辞职后，投资者已撤资约100亿美元--WSJ

路透纽约9月28日 - 华尔街日报(WSJ)援引一位知情人士话称，葛罗斯从太平洋投资管理公司(PIMCO)的辞职立即对该公司产生了影响，离职声明宣布后投资者已撤资约100亿美元。

葛罗斯周五宣布辞职后，市场普遍预期资金将撤离该公司。葛罗斯此前管理着全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金，规模达2,220亿美元。

晨星分析师Vincent Lui周五在该机构网站上发布报告称，“即使没有几千亿，也将有几百亿管理资产规模(AUM)会跟随葛罗斯从PIMCO流向骏利资产管理集团。

据晨星数据，自2013年5月至2014年8月底，投资者已从葛罗斯管理的旗舰共同基金撤资近700亿美元，使该基金管理的资金量从2013年4月高峰时的2,929亿美元大幅下降。(完)