港报社评：乱局难收，普选特首梦更难圆--星岛日报9月29日

香港占领中环运动第1天就严重失控，产生大家都不愿见的催泪弹驱赶群众的场面，可是示威群众驱而不散，反而愈聚愈多，数以万计，学生组织虽于深夜呼吁群众散去，但人群更扩散去铜锣湾和旺角。学生组织继而呼吁罢教、罢工、罢市。市民对中国人大常委会的普选特首框架决定有不同意见，但可肯定的是，大多数人绝不希望社会陷入纷乱，无论政治立场是正是反，各方都宜冷静下来，理性讨论政改未来，避免社会出现严重动乱而付出沉重代价。

事态发展成市民和警方不断增援的恶性循环，主要干道大受阻塞，真正占中瘫痪交通的，已经不是＂去饮＂的一批＂死士＂，而是数以万计去打气的＂观礼＂者。这数以万计的人没有签过占中承诺书，也未必理会占中8大守则，再没有人能够完全控制和指挥示威群众，指挥台上的人物发挥不到指挥作用，倒过来被群众牵着鼻子走，产生难以收拾的乱局。占中发起人愿意被捕，群众则要求放人。

占中发起人当初构思出＂和平占中＂剧本，蓄意把群众带到违法对抗的局面，但当到了这一步，却不能控制形势，剧本被大量情绪激动的群众改写，出现无法收拾的局面，将香港推向愈来愈乱的危险地步，影响的不只是中环金融中心，各区和各行各业都受到影响，他们对此须负上最大责任。

最可悲是，乱局愈久，经济受到的冲击愈大，社会对峙气氛愈严重，实现1人1票普选特首的机会就恐怕愈低，这时候更需各方设法修补裂痕，回复冷静。(A04)