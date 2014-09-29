港报社评：乱局难收，普选特首梦更难圆--星岛日报9月29日

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
香港占领中环运动第1天就严重失控，产生大家都不愿见的催泪弹驱赶群众的场面，可是示威群众驱而不散，反而愈聚愈多，数以万计，学生组织虽于深夜呼吁群众散去，但人群更扩散去铜锣湾和旺角。学生组织继而呼吁罢教、罢工、罢市。市民对中国人大常委会的普选特首框架决定有不同意见，但可肯定的是，大多数人绝不希望社会陷入纷乱，无论政治立场是正是反，各方都宜冷静下来，理性讨论政改未来，避免社会出现严重动乱而付出沉重代价。
事态发展成市民和警方不断增援的恶性循环，主要干道大受阻塞，真正占中瘫痪交通的，已经不是＂去饮＂的一批＂死士＂，而是数以万计去打气的＂观礼＂者。这数以万计的人没有签过占中承诺书，也未必理会占中8大守则，再没有人能够完全控制和指挥示威群众，指挥台上的人物发挥不到指挥作用，倒过来被群众牵着鼻子走，产生难以收拾的乱局。占中发起人愿意被捕，群众则要求放人。
占中发起人当初构思出＂和平占中＂剧本，蓄意把群众带到违法对抗的局面，但当到了这一步，却不能控制形势，剧本被大量情绪激动的群众改写，出现无法收拾的局面，将香港推向愈来愈乱的危险地步，影响的不只是中环金融中心，各区和各行各业都受到影响，他们对此须负上最大责任。
最可悲是，乱局愈久，经济受到的冲击愈大，社会对峙气氛愈严重，实现1人1票普选特首的机会就恐怕愈低，这时候更需各方设法修补裂痕，回复冷静。(A04)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)