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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 12:32 BJT

新债招标：台湾20年公债103/14得标利率2.265%，符合市场预期

路透台北9月29日 - 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/14期公债 得标利率为2.265%。该利率落于市场预估的2.265-2.30%区间低位，较上次同年期公债标售得标利率2.15%走升11.5个基点。

103/14期实际发行额为300亿台币，足额标售，投标总额481亿台币，投标倍数为1.60倍，低于上次10年公债103/13的1.68倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重33.17%、证券业43.50%、票券业5.00%、保险业18.33%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
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