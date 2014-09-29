新债招标：台湾20年公债103/14得标利率2.265%，符合市场预期

《技术解析》美国原油或升至50.04美元
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透台北9月29日 - 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/14期公债 得标利率为2.265%。该利率落于市场预估的2.265-2.30%区间低位，较上次同年期公债标售得标利率2.15%走升11.5个基点。
103/14期实际发行额为300亿台币，足额标售，投标总额481亿台币，投标倍数为1.60倍，低于上次10年公债103/13的1.68倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重33.17%、证券业43.50%、票券业5.00%、保险业18.33%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透新加坡4月25日 - 费波纳奇回档分析暗示，美国原油期货可能升破每桶49.59美元的阻力位，进而升向下道阻力位50.04美元。
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)