港报社评：痛心占中冲突，港人理性觅出路--经济日报9月29日

占中运动昨终爆发，占中早已骑虎难下，要发生的始终发生。普遍港人尤其中产虽对普选特首方案失望，惟不赞成激烈行动损港利益。能否跨过此关，将是港人、中港关系极大考验。

占中运动昨天凌晨启动，警方随即严密布防，惟以万计市民仍涌向金钟一带，堵塞马路瘫痪交通，警方终施放催泪弹驱散，是2005年世贸示威后首次。港人关注街头冲突能否在未来几天平息，深忧事态会升温失控。

事实上，占中爆发已无可避免。占中已筹备1年多，其支持者早已躁动不安，且中国对政改态度出乎意料强硬，惹泛民尤其激进派极大反弹。加上中国与港府表明不会因占中收回政改决定，占中支持者自感没有出路，惟有以激烈行动放手一博。

虽然港人痛心警方要用武力清场，惟占中本身却难赢得主流民意赞同。因香港历次争取民主的运动，皆是和平理性表达诉求，维系稳定社会环境，谋求经济民生、民主并进发展。

在这个极为艰难的时刻，港人除关注事态发展外，更大挑战在于就算街头冲突能平息，到底如何弥合已严重撕裂的社会，心平气和共谋香港出路。

若无法解决香港内部，以至中港间的心结，港府纵能平息街头冲突，香港要重新团结起来，凝聚能量面对各种政经考验，恐怕将是缘木求鱼。(A 12)