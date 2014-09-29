《路透晚报》--9月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场开放--总理

中国国务院总理李克强周五表示，中国将以更大决心和力度推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场对外开放；并继续改革和加强金融监管，守住不发生系统性区域性风险的底线。

--中国经济：部分指标波动不改发展大势，将坚持稳健货币政策--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，中国近期部分经济指标短暂回调不会改变经济发展的大势，经济金融变量仍处在合理区间，今后将坚持稳健的货币政策，并加强定向调控和结构性调控。

--中国数据：8月工业利润同比降0.6%，两年来首现负增长--国家统计局

中国8月份欠佳的经济数据再添一项，8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。

--中国反垄断：工商总局将加大反垄断力度，对中外资企业一视同仁

针对微软公司(Microsoft)涉嫌垄断案，中国国家工商总局局长张茅指出，工商总局将进一步加大反垄断和反不正当竞争工作力度，在监管中对中外资企业一视同仁，为企业营造公平竞争的市场环境。

【金融】

--中国金融：银监会修订发布商行内部控制指引，加大违规处罚力度

中国银监会周日修订发布《商业银行内部控制指引》，加大违规处罚力度，对内部控制存在缺陷的商业银行，责成其限期整改，对逾期未整改的商业银行，根据有关规定采取监管处罚措施。

--中国金融：由复星等企业发起的两家民营银行获准筹建--银监会

中国银监会近日再次批准两家民营银行的筹建申请，分别是：均瑶（集团）、美特斯邦威为主发起人的上海华瑞银行；以及浙江蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向三农集团等为主发起人的浙江网商银行。

--中国金融：银监会称必须大力化解信用风险，加快不良贷款核销

中国银监会副主席阎庆民称，必须大力化解信用风险。全力化解部分敏感行业风险，加快不良贷款核销；注意平台贷款结构变化的风险；着力防范联保互保风险。严格控制操作风险。

--中国金融：自贸区账户外币业务拟年内启动，个人对外投资亦已筹备--央行官员

中国上海自贸区挂牌一周年之际，央行上海总部副主任张新表示，通过实施自由贸易账户等制度创新，一年来自贸区内没有出现区域性或系统性的风险。下一步自贸区金改的步伐会快一些，力争年内启动自贸账户外币业务，同时已做好启动个人对外投资的筹备工作。

--香港金融：股、汇市及金融体系运作正常，市场短期料波动--财政司长

香港财政司司长曾俊华周一表示，今天本港的股市、汇市、金融体系整体维持正常运作，秩序良好；并预计短期内市场可能会出现波动。

--香港评等：惠誉和标普称，香港评级不会立即受示威影响

评级机构惠誉周一表示，香港警方与支持民主人士之间的冲突，短期内不会给香港信用评级造成太大影响，除非示威活动持续很长时间，足以对经济产生实质性影响。

--中国保险：1-8月原保险保费收入1.43万亿元，同比增长19.4%--保监会

中国保险监督管理委员会公布，1-8月原保险保费收入14,259.81亿元人民币，同比增长19.40%。

【固定收益】

--中国债市：各期限信用债估值波动微弱，五年以内品种多仅降1BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一非金融企业债务融资工具定价估值显示，与上次相比，各期限信用债估值波动微弱，其中五年及以内品种多仅降1个基点(bp)。

--中国货币市场：七天加权回购早盘跌至逾五个月低点，供给充裕季末无忧

中国银行间资金市场周一主要回购利率全线下跌，其中七天期最新加权打破3%整数关口至2.86%附近，为逾五个月以来低点。交易员称，此前SLF支撑效应仍在，加之新股申购资金陆续解冻，供给充裕下季末时点无忧。

--中国债市动态：IRS大跌逾10BP，回购利率破位和香港“占中”提升风险偏好

中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均下滑，其中IRS跌幅更为明显，逾10个基点(bp)。季末前资金面仍十分宽裕，今日回购利率开盘破位下行，此外香港“占中”事件进一步提升风险偏好。

--中国资管：上周40款集合信托产品发行，平均募集规模下降期限延长

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月20日-9月26日）共有23家信托公司发行了40款集合信托产品，发行量环比增加3款。

【外汇】

--中国外汇：汇率双向波动成新常态，利差交易引发跨境资金流动将增多--外管局

中国国家外汇管理局周一称，中国下半年国际收支可能呈现双向波动的震荡走势，未来人民币汇率双向波动可能成为一种新常态，有利于抑制短期套利资金大量流入。

--中国外汇：6月末对外金融净资产19,921亿美元，较上季末微增--外管局

中国国家外汇管理局周一公布，截止6月末，中国对外金融净资产19,921亿美元，较3月末规模增加6亿美元，增幅约0.03%。

--中国外管局报告：量化宽松货币政策背景下的利差交易及前景展望

中国国家外汇管理局周一发布2014年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，随着量化宽松效用的减退和经济的好转，各大央行必将逐步退出量化宽松，对利差交易产生影响。 今年上半年，国内市场整体延续外汇供大于求，但人民币汇率却出现贬值，这一现象看似不符合供求决定价格的传统认识，实际上却反映了人民币汇率形成更加市场化。

--中国外管局报告：2015年起将按照IMF新标准编制和公布国际收支平衡表

中国外管局2014年上半年中国国际收支报告中所附专栏文章表示，目前，中国按国际货币基金组织（以下简称基金组织）1993年发布的《国际收支手册》（第五版）编制国际收支平衡表。2009年，基金组织发布《手册》（第六版），中国将从2015年开始按照第六版的标准编制和公布平衡表。 考虑到制造业比重对一国潜在增长、国际收支和就业创造的重要影响，通过学习成功经验、开展针对性改革，跨越制造业瓶颈对新兴市场国家有着相当重要的意义。

--中国外管局报告：人民币汇率双向波动促进国际收支趋向自主性平衡

中国国家外汇管理局周一发布2014年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，新汇改进展反映了汇率形成市场化的积极成果，有助于进一步坚定深化人民币汇率形成机制改革的信心和决心。

--中国汇市：在岸和离岸人民币走贬逾百点，“占中”事件及节前购汇助力

中国人民币兑美元和离岸人民币周一早盘双双贬值逾百点，主要受香港“占领中环”突发事件以及美元连涨11周影响，人民币中间价走弱至近三周低位，而十一长假节前购汇力道亦助推人民币走弱。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘五连涨再创19个月新高，未受香港示威事件拖累

中国股市沪综指周一收市五连涨，再创19个月新高。分析师指出，虽然香港股市因当地出现大规模示威游行而大跌，但因A股市场人气较为高涨，且境内市场相对封闭，大盘所受影响不大，股指继续高位震荡。

--中国证券：上证所发布沪港通试点办法，允许融资融券和参与配股

中国上海证交所周五发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，此次正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持，该办法将自今日起正式实施。

--中国房地产：下行预期未改，房地产信贷政策调整为四季度走势关键--中指院

中国指数研究院周一提供的报告称，三季度国内房地产市场延续下行势头，价格继续下行，虽然多数城市放松限购，但信贷政策仍保持平稳，市场下行预期并未根本改变。四季度“认房不认贷”等刺激刚需的信贷政策调整将成为市场走势的关键。

--中国能源：“十三五”将加大油气开发，大幅提高可再生能源比重--报载

中国国家能源局规划司有关人士周六在中国能源革命高峰论坛上透露，“十三五”（2016-2020年）能源规划将对国家能源布局进行优化。将加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重。未来可再生能源补贴将设总额限制。

--中国黄金：交行透过上海金交所国际板进口黄金，为国际板启动后首笔

按资产计中国第五大银行--交通银行近日通过上海黄金交易所国际板成功完成首笔黄金实物进口业务，进口黄金为纯度99.99%的公斤条。这是国际板9月18日启动以来，商业银行首次通过自贸区黄金保税仓库完成的黄金进口业务。

--中国个股：石基信息称将向淘宝定向增发5,455万股，募资约28.1亿元

中国北京中长石基信息技术股份有限公司周一公告称，拟向阿里巴巴旗下的淘宝（中国）软件有限公司非公开发行5,455万股A股，募资约28.10亿元，将全部用于补充公司流动资金。 (完)