长江期货：中国期指多方减持近月增持远月合约，增大行情调整可能

上周五股指期货总持仓量197249手，连续第二日下降，较前一交易日下降1475手。从7月下旬至今的持仓量状况来看，股指期货处于多方主导。持仓量上升，市场上涨，持仓量下降，市场出现振荡调整。7月21日至8月4日、9月2日至9月5日及上周二至周三行情的上涨过程中，均出现了持仓量创历史新高的情况。创新高后的持仓量回落又出现了振荡回落行情。短期多方逢高离场，增加了行情调整的可能。