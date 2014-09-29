长江期货：中国期指多方减持近月增持远月合约，增大行情调整可能

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
以下内容节选自9月29日的《期货日报》：
上周五股指期货总持仓量197249手，连续第二日下降，较前一交易日下降1475手。从7月下旬至今的持仓量状况来看，股指期货处于多方主导。持仓量上升，市场上涨，持仓量下降，市场出现振荡调整。7月21日至8月4日、9月2日至9月5日及上周二至周三行情的上涨过程中，均出现了持仓量创历史新高的情况。创新高后的持仓量回落又出现了振荡回落行情。短期多方逢高离场，增加了行情调整的可能。
上周五，前20名席位在IF1410与IF1412合约上共持买单129282手、卖单153154手。主力净空持仓量23872手，基本与前一交易日持平。整体而言，多方减持了近月头寸，并在远月进行了增持。主力合约IF1410上，前20多方合计减持买单1241手，前20空方合计增持卖单80手。在IF1412上，前20多方增持数量较前20空方增持数量多1429手。多方减持近月增持远月，表明对中期市场表现依然看好，但对短期市场保持谨慎。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)