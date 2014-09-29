港报社评：抚平社会撕裂主动权在政府--信报9月29日

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
全副武装的警务人员悍然出动催泪弹驱散在金钟盘据的示威群众，虽说是始料未及，但亦属意料之中，毕竟围绕政改方案的争拗旷日持久，占领中环的公民抗命也酝酿并且预告多时，社会各界纷纷表达了恳切的忧戚，硬碰硬的对撞必定玉石俱焚。
不幸地，悲凉的现实就是按照这样令人痛心疾首的忧虑发展出来，随着大专生及中学生罢课，昨日凌晨1点38分，占中发起人之一的戴耀廷在金钟添美道振臂高呼:＂占领中环，正式启动!
香港政府如果打算让占中运动尽快停下来，眼下有2个选择。第一个选择是加大力度镇压，不惜动用催泪弹以上级别的武力进一步驱散示威群众。不过，这样做必付出非常沉重的代价，情况俨然饮鸩止渴，短暂的维稳势必导致长期的维权，公民抗命将会陆陆续续以不同的方式遍地开花，群众也许甚至会响应罢课学生的诉求，不是罢工就是罢市。若情况如是发展，硬碰硬对撞必定没好结果。
第二个选择是以最真挚的诚意寻求最实在的对话，以港人福祉为前提化干戈为玉帛，转变政改争拗1年多以来各说各话的僵硬格局。
发起罢课的学联，基于＂警方有可能开枪＂的忧虑，呼吁参与占中者全面撤离，绝对是明智的抉择。继续抗争也好，寻求对话也罢，留得青山在，哪怕没柴烧! (A 02)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)