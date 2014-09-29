港报社评：抚平社会撕裂主动权在政府--信报9月29日

全副武装的警务人员悍然出动催泪弹驱散在金钟盘据的示威群众，虽说是始料未及，但亦属意料之中，毕竟围绕政改方案的争拗旷日持久，占领中环的公民抗命也酝酿并且预告多时，社会各界纷纷表达了恳切的忧戚，硬碰硬的对撞必定玉石俱焚。

不幸地，悲凉的现实就是按照这样令人痛心疾首的忧虑发展出来，随着大专生及中学生罢课，昨日凌晨1点38分，占中发起人之一的戴耀廷在金钟添美道振臂高呼:＂占领中环，正式启动!

香港政府如果打算让占中运动尽快停下来，眼下有2个选择。第一个选择是加大力度镇压，不惜动用催泪弹以上级别的武力进一步驱散示威群众。不过，这样做必付出非常沉重的代价，情况俨然饮鸩止渴，短暂的维稳势必导致长期的维权，公民抗命将会陆陆续续以不同的方式遍地开花，群众也许甚至会响应罢课学生的诉求，不是罢工就是罢市。若情况如是发展，硬碰硬对撞必定没好结果。

第二个选择是以最真挚的诚意寻求最实在的对话，以港人福祉为前提化干戈为玉帛，转变政改争拗1年多以来各说各话的僵硬格局。

发起罢课的学联，基于＂警方有可能开枪＂的忧虑，呼吁参与占中者全面撤离，绝对是明智的抉择。继续抗争也好，寻求对话也罢，留得青山在，哪怕没柴烧! (A 02)