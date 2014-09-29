港报社评：抗争失控酿流血冲突，香港治乱临严峻挑战--明报9月29日

过去三日，环绕政改抗争，香港情势急转直下，由周五晚上学生在罢课末段突然攻占政府总部东翼前地(民间称为公民广场)开始，示威者与执勤警员接连发生冲突，到昨日傍晚警方施放催泪弹驱散示威人群，所揭示暴乱式的抗争与镇压互动，影响将超逾占中发起人所说的＂抗命的年代＂。如今是香港处于是治、是乱的重大关口，若权力当局与反对阵营仍然各持己见，不寻求妥协，日后的反对行动会出现什么场景，无法估计。

经过昨日的冲突，所谓揭开新一代抗争新一页，是后话。按香港政务司长林郑月娥披露，政府会按原来规划推出第二轮谘询;以现在的氛围，似乎难以理性讨论，几乎看不到泛民议员在群情汹涌下，会参与谘询。

另外，政府再推动政改议题，必然引来部分市民对抗。昨日，示威者分成大小群体，已经进行野猫式或流动式占中，使警方疲于奔命，日后政改一再挑动市民情绪，市面经常出现＂占领＂活动，不单对警方、对市民也是很大困扰。事态发展到这个景况，权力当局是否应该思考怎样做对香港才是最好?比如暂时＂冻结＂政改议题，押后第二轮谘询，让事态不至火上加油，或许得权力当局考虑。怎样才算顾及香港与港人的福祉，是权力当局显示智慧的时候。(A06)