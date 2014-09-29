《交易视点》中国转债建议持券过节，但关注点转为上涨中止盈机会--中金

路透上海9月29日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，节前两个交易日预计市场将以缩量并窄幅震荡，建议投资者持券过节为主。但基于股市月底之后变盘风险以及转债本身操作的纪律性，建议投资者将关注点转为把握上涨中的止盈机会。

同时，增持已经缺少着力点，时间和空间上对投资者交易能力的要求较高。

**热点关注**

转债本身来看，有三点值得关注之处：

1、十月份仍有机会，但应该关注转债本身的“纪律性”，即在债底和条款的保护下，绝对价位较低时只需考虑什么时候买入。

而在赎回条款约束下，130-140元区间或以上更多需考虑什么时候卖出。尤其是转债品种流动性通常情况下并不好，投资者很难把握转债的“顶点”和“底部”，牺牲一定的利润空间换取卖出流动性是较好的选择。

2、百亿元电力转债择机待发，加上40亿元公开发行版可交换换债，且均不安排优先配售，可能带来小幅供给和流动性压力。当然，实际冲击很小。

3、转债品种由于流动性差、溢价率高，性价比已经开始不及正股。

**市场回顾**

过去的一周，“高层接受经济增长低于7.5%”、IPO打新等导致股指周一大跌，随后接连反弹并收复失地。当周上证综指上涨0.78%，创业板涨幅相近。

转债分化明显，大盘转债表现平庸，但核电、军工等题材转债表现突出，转债指数微涨0.2%。发改委拟定首批4个沿海核电项目的开工安排，久立和东方转债当周表现突出。而军工、交运板块上周也有不错表现。

整体看，上周股市不出意外出现“小波折”，但较预想更为短暂，而幅度基本符合“震荡不破位”的预判。板块表现令人鼓舞，我们前期建议重点关注的核电、重工题材转债均表现优异，久立、东方周涨幅均高达4.6%左右。

我们在四季度转债策略《改革派对，只争朝夕》和转债周报《节前有波折，十月将决断》中阐述了对股市和转债市场走势的看法。5月底到6月份转债市场以估值推动为主，而后进入了正股推动阶段。

我们坚持认为股市反弹的主线仍是“情绪>估值（流动性）>业绩”，这也是我们在5月底提出的反弹逻辑框架。其中，业绩属于“完全没有”，工业企业利润数据更加印证了这一判断。

9月27日国家统计局发布的工业企业财务数据显示，由于经济下行及高基数效应影响，8月份实现利润总额同比下降0.6%。本轮行情的核心在于情绪与估值，前者来自于改革、GDP7.5托底期权、沪港通效应等，后者表现为股市原有的存量资金博弈状况被打破。

**资金流入股市跟踪**

6月底到7月底，沪港通对市场起到了激活的作用，但近期海外资金流入明显放缓甚至流出。

上交所在9月26日下午发布了《上海证券交易所沪港通试点办法》及相关文件，标志着沪港通机制离正式的启动又进了一步，时间上早于市场预期，预计十月份正式开闸。

不过，由于A-H价差收窄，加上税收不确定等因素，真正实施后能否带来资金大规模流入不宜高估。而国内新增资金方面，可以分为如下几类：

1、融资融券继续高歌猛进，7月份以来贡献了多达2000亿元的新增资金；

2、IPO的节奏控制，反而引发了“甜点效应”并提升了壳资源价值；

3、产业资本对股市的关注度持续增加。房地产投资属性下降后，加上信托产品萎缩、理财收益率下降，的确出现了不少产业资金转战股市的情况。

不少人认为房地产萎靡导致资金流入房地产是伪命题，我们对此并不认同，理由在于：

首先，带有投资属性的房地产开发资金会在不同资产间寻找投资机会，房地产开发价值下降后，存在股市中寻找机会的冲动；

其次，居民间买卖房产的确只是改变资金的所有者，不改变总量。但问题是，卖者（尤其是多套房者）往往对股市投资倾向更高，而当前的买者可能更多是刚需投资者，对股市投资偏好未必高。这种资金在股市投资偏好不同的投资者间重新分布，对股市资金流入是利好。

无论如何，存量资金博弈的状况已经被打破，有助于股市底部的抬升，关键在于节奏和资金流入的持续性。

我们维持上周周报中的总体判断，10月份仍有机会但很可能在下旬迎来转折点，11月份谨慎，12月开始着手埋伏来年的春节行情。情绪和流动性的叠加使得板块轮动呈现出明显的阶段性，结构性行情仍是长期主流走势。

板块方面， 6月底到7月底以受益于沪港通的蓝筹股为主，而8月份之后基本以主题性机会为主。转债品种中，核心主题是沪港通、国企改革、军工+核电。而进入十月份之后，市场的风向有可能再次向沪港通（较我们之前的判断弱化）、后周期板块、业绩超预期板块转移。

空间上，我们重申短期反弹已经进入中期目标区间，即超过2013年三季度，但预计难以明显超过2012年底行情。此外，由于融资融券资金是最大的做多动力，该类投资者投机性强、持有成本高，一旦股指显露出调整趋势，可能触发较为一致的止损盘，从而使得股指出现快跌。

**个券点评**

个券方面，核心券判断均无变化，仍然是大盘中的平安、非金融大盘转债（目标在于大类资产配置，而非超额回报），题材转债（追求超额回报）。

看好国金（关注注册制、业绩分配、资产收购等利好）、重工、歌华、东方、隧道（减持），小盘中的齐翔、长青、久立、华天、同仁（正股更优）等，防御性的徐工、南山（临近110元仍建议减持）。

重点关注的主题方向仍然是沪港通、国企改革、军工+核电。边际上，仍建议在配置方向上稍作调整，之前已经建议减持没有实质题材的强周期转债（如南山），接近或达到130元的题材转债可以少量兑现获利。

关注平安、同仁（正股更优）、国电（具有低价股特征）等沪港通概念转债、新券吉视和齐峰转债以及深机等低价转债增持机会

热点个券方面：南山转债：当前价位仍以持有为主，但重申110元是减持分界线；

吉视转债：上市定位符合预期。公司前三季度业绩预增150%，但股价表现对此不敏感。该转债的股价诉求、消息面等配合不及歌华转债，但胜在存在流动性且估值稍低；

核电类转债：发改委拟定4个沿海核电项目，埋伏久立、东方终有收获，东方仍以做波段思路对待，久立仍长期持有。(完)