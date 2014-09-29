中国金融：由复星等企业发起的两家民营银行获准筹建--银监会

路透北京9月29日 - 中国银监会近日再次批准两家民营银行的筹建申请，分别是：均瑶（集团）、美特斯邦威 为主发起人的上海华瑞银行；以及浙江蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向三农集团等为主发起人的浙江网商银行。

周一刊登在银监会网站上的新闻稿显示，上海华瑞银行中，上海均瑶（集团）有限公司认购该行总股本30%股份；上海美特斯邦威服饰股份有限公司认购该行总股本15%股份。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由上海银监局按照有关法律法规审核。

浙江省杭州市筹建浙江网商银行中，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司认购该行总股本30%股份；上海复星工业技术发展有限公司认购该行总股本25%股份；万向三农集团有限公司认购该行总股本18%股份；宁波市金润资产经营有限公司认购该行总股本16%股份。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由浙江银监局按照有关法律法规审核。

值得注意的是，以支付宝为核心的浙江蚂蚁小微金融服务集团，系今年6月由浙江阿里巴巴电子商务有限公司更名而来，其并不属于新登录纽交所的阿里巴巴集团 。

银监会并要求，筹建工作应自批复之日起6个月内完成，筹建期间不得开展金融业务活动。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前1个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，最长期限为3个月。逾期未提交开业申请的，则是次筹建批准文件失效。