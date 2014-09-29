中国金融：由复星等企业发起的两家民营银行获准筹建--银监会

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透北京9月29日 - 中国银监会近日再次批准两家民营银行的筹建申请，分别是：均瑶（集团）、美特斯邦威 为主发起人的上海华瑞银行；以及浙江蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向三农集团等为主发起人的浙江网商银行。
周一刊登在银监会网站上的新闻稿显示，上海华瑞银行中，上海均瑶（集团）有限公司认购该行总股本30%股份；上海美特斯邦威服饰股份有限公司认购该行总股本15%股份。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由上海银监局按照有关法律法规审核。
浙江省杭州市筹建浙江网商银行中，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司认购该行总股本30%股份；上海复星工业技术发展有限公司认购该行总股本25%股份；万向三农集团有限公司认购该行总股本18%股份；宁波市金润资产经营有限公司认购该行总股本16%股份。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由浙江银监局按照有关法律法规审核。
值得注意的是，以支付宝为核心的浙江蚂蚁小微金融服务集团，系今年6月由浙江阿里巴巴电子商务有限公司更名而来，其并不属于新登录纽交所的阿里巴巴集团 。
银监会并要求，筹建工作应自批复之日起6个月内完成，筹建期间不得开展金融业务活动。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前1个月向银监会提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，最长期限为3个月。逾期未提交开业申请的，则是次筹建批准文件失效。
银监会副主席阎庆民此前阐述对民营银行的监管意见称，为了保证试点民营银行的持续稳健经营和股权的稳定性，将要求发起主体承诺五年的股权锁定期，同时，鼓励股东及其关联企业自愿放弃从本行获得关联贷款的权利。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)